Un animateur scout mis en examen pour agressions sexuelles sur des enfants

Trois très jeunes filles auraient été agressées lors d'un camp scout dans le Doubs (image d'illustration). image: imago

Un animateur scout de 28 ans a été mis en examen après des soupçons d'agressions sexuelles sur trois jeunes filles de 11 et 12 ans lors d'un camp dans le Doubs. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

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Un animateur de 28 ans soupçonné d'avoir agressé sexuellement trois jeunes filles de 11 et 12 ans lors d'un camp scout dans le Doubs a été mis en examen mercredi, a indiqué jeudi le procureur de Besançon. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec des mineurs et obligation de soins, a précisé à l'AFP le procureur de Besançon Cédric Logelin.

Cet ouvrier agricole de formation, qui «a globalement reconnu les faits», est notamment soupçonné d'avoir caressé les parties intimes des victimes par-dessus leurs vêtements, a précisé le magistrat. L'animateur avait rejoint les Eclaireuses et éclaireurs laïques de Franche-Comté en janvier. Il a été immédiatement exclu de l'association, a précisé son co-président Kevin Acosta.



Une victime parle

Les faits ont été révélés dès le retour d'un camp scout de cinq jours dans le Doubs, jeudi dernier: une jeune fille s'est confiée aux encadrants du camp et à ses parents.

«La dénonciation rapide de l'enfant a permis une mobilisation efficace de la justice et des services de gendarmerie» Le procureur

Une information judiciaire a été ouverte pour identifier d'éventuelles autres victimes.

L'ensemble des parents ont été prévenus. «C'est important de garder le lien avec les familles», a observé Kevin Acosta, soulignant le «choc» vécu par l'ensemble de l'équipe dont «les encadrants sont régulièrement formés aux questions des violences sexistes et sexuelles». (mbr/ats)