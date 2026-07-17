Jens Spahn, chef du groupe parlementaire de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU), suscite le mécontentement au sein de son parti à cause de son bébé. Image: BERND VON JUTRCZENKA

Un bébé met le principal parti allemand dans l’embarras

Le président du groupe parlementaire de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne et son mari sont devenus parents. Mais la manière dont cela s'est produit déplaît à beaucoup au sein du parti.

Birgit Baumann, Berlin / ch media

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Le message est court, mais sans équivoque. «We Are Family», peut-on lire dans une publication Instagram de Daniel Funke, cadre dans les médias allemands. Un cœur accompagne une photo sur laquelle il apparaît avec son mari Jens Spahn (CDU), président du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag. Ce dernier pilote une poussette bleue.

Beaucoup, y compris dans les milieux politiques berlinois, ont été surpris par la nouvelle et ont naturellement voulu en savoir plus. Le quotidien Bild, qui disposait d’informations exclusives sur l’heureux événement chez les Spahn-Funke, a pu satisfaire leur curiosité.

Une annonce inattendue

Jens Spahn a ainsi indiqué au journal:

«Mon mari est devenu papa, et moi avec lui. Georg fait tout notre bonheur. Ce sentiment est presque impossible à mettre en mots.»

Il a également expliqué comment les deux hommes en étaient venus à avoir le petit Georg, prénommé ainsi en hommage au père de Jens Spahn, décédé en 2024.

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Le père génétique est Daniel Funke. L'enfant a, quant à lui, été mis au monde par une mère porteuse aux Etats-Unis. Au sujet de cette femme, Jens Spahn et Daniel Funke précisent:

«Elle fait désormais pour ainsi dire partie de la famille et accompagnera Georg tout au long de sa vie.»

Le chancelier allemand Friedrich Merz (CDU) disposait, lui, d'une petite longueur d'avance en matière d'information. Il avait en effet déjà reçu ces informations quelques jours auparavant. Le couple avait visiblement anticipé que ce bébé ne susciterait pas que des félicitations et des vœux de bonheur. Dans un message adressé à leur entourage proche, dont Bild cite des extraits, on peut en effet lire:

«Nous sommes conscients que cette nouvelle vous surprend et que la question de la gestation pour autrui soulève des interrogations.»

Daniel Funke (à gauche) avec Jens Spahn. Image: Keystone

De nombreuses critiques venant de tous bords

Daniel Funke ajoute par ailleurs:

«Nous avons conscience que le sujet de la gestation pour autrui suscite souvent de l'incertitude et s'accompagne aussi de certains préjugés. Mais comme le disait le grand Franz Beckenbauer: "Le bon Dieu se réjouit de chaque enfant".»

Il fait ainsi référence au légendaire footballeur et entraîneur allemand, qui avait prononcé cette phrase lorsqu’on avait appris qu’il avait conçu un enfant hors mariage pendant une fête de Noël du Bayern Munich.

Et comme Jens Spahn et Daniel Funke l'avaient pressenti, les commentaires critiques n'ont pas tardé. Un internaute a notamment asséné sur Instagram:

«S'il s'avère que l'enfant a été porté par une mère porteuse aux Etats-Unis afin de contourner la législation allemande, je trouve cela plus que condamnable, surtout de la part d'un responsable politique de premier plan.»

L'incompréhension règne aussi au sein même du parti. La Junge CDA, l'organisation de jeunesse de l'aile des travailleurs de la CDU a publié le commentaire suivant:

«Si la CDU et la CSU (réd: l'Union chrétienne-sociale en Bavière) rejettent la gestation pour autrui pour des raisons éthiques et que l'Union, en tant que législateur, l'interdit également, alors cette exigence devrait aussi s'appliquer à ses représentants les plus en vue.»

Le président de l'Union des seniors, Hubert Hüppe, s'est dit «personnellement choqué» dans les colonnes du Spiegel. «La CDU était le parti dont on disait qu'il était le plus clair sur ce sujet», s'est-il désolé. Quant à la présidente de l'Union des femmes de Thuringe, Marion Rosin, elle va jusqu'à réclamer la démission de Jens Spahn.

Celui qui contourne l'interdiction en recourant à une solution à l'étranger s'affranchit de l'esprit de la loi allemande, a estimé la députée régionale CDU aux médias du groupe Funke. Si la crédibilité d'un responsable politique de premier plan venait à se perdre, «la démission serait une question de cohérence», résume-t-elle.

Un rejet réaffirmé encore récemment

D'une part, on sait, et pas seulement au sein de l'Union, ce que Jens Spahn avait affirmé en 2015 au magazine GQ:

«En tant qu'homme homosexuel et chrétien, j'ai personnellement beaucoup de mal à me faire à l'idée d'un ventre maternel loué.»

D'autre part, la CDU a réaffirmé, dès février dernier lors de son congrès, son rejet de la gestation pour autrui:

«Au vu des préoccupations éthiques, juridiques et pratiques que suscite la gestation pour autrui, la CDU d'Allemagne réaffirme sa demande de continuer à l'interdire en Allemagne, y compris dans ses formes altruistes, afin de prévenir les abus, l'exploitation et les risques pour la santé.»

En Allemagne, la gestation pour autrui est interdite. Cette interdiction est régie par la loi sur la protection de l'embryon et par la loi sur l'intermédiation en matière d'adoption. Les médecins qui s'y livrent s'exposent à des poursuites pénales, tout comme les intermédiaires. En revanche, il n'est pas interdit d'élever en Allemagne un enfant né à l'étranger d'une mère porteuse. Il faut toutefois débourser une somme considérable pour cela: plus de 90 000 francs aux Etats-Unis. (trad. ysc)