Trump avait auparavant déclaré souhaiter que Darline Graham Nordone remplace son frère. Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump remplace un sénateur décédé par la soeur de ce sénateur

La sœur de Lindsey Graham reprendra le siège sénatorial du républicain décédé samedi, avec la bénédiction de Donald Trump.

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Le gouverneur de Caroline du Sud (sud-est) Henry McMaster a annoncé lundi que le sénateur Lindsey Graham, décédé subitement samedi, serait remplacé par sa soeur pour la fin du mandat, après que cette dernière a reçu le soutien public de Donald Trump.

Darline Graham Nordone siègera donc au Sénat américain jusqu'en janvier, après la mort subite de son frère dans la nuit de samedi à dimanche.

«Lindsey a toujours été là pour moi, et maintenant je serai là pour lui», a déclaré la sénatrice désignée. «Mon frère était la personne la plus incroyable, un leader remarquable et un homme fondamentalement bon.»

Trump avait auparavant déclaré souhaiter que Darline Graham Nordone remplace son frère: «Ce serait un hommage magnifique à Lindsey, qui l'adorait tendrement», avait-il affirmé sur sa plateforme Truth Social.

Nomination temporaire

Sa nomination est prévue pour être temporaire. Le parti Républicain tiendra des primaires spéciales le 11 août pour désigner le candidat pour les prochaines élections en novembre, qui enverra le vainqueur siéger au Sénat pour un mandat de six ans à partir de janvier 2027.

Le bureau du sénateur avait annoncé dimanche, à 02h00 heure de Washington, son décès tard samedi soir «des suites d'une maladie brève et soudaine», évoquant ensuite comme cause une dissection aortique consécutive à une pathologie cardiaque.

Figure centrale du camp interventionniste à Washington, il avait défendu la participation américaine dans la seconde guerre du Golfe, exhorté ces dernières années les administrations Biden puis Trump à soutenir le combat de Kiev face à l'invasion russe, et prôné de longue date une campagne militaire contre Téhéran.

Donald Trump a salué en Lindsey Graham «l'une des personnes et des sénateurs les plus grands» qu'il ait connus et a ordonné de mettre les drapeaux américains en berne à travers le pays jusqu'à samedi prochain. (sda/ats/afp)