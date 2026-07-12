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Pourquoi Taylor Swift doit beaucoup d'argent à New York

oici combien Taylor Swift a dépensé pour son mariage à New York
Fêter son mariage en plein milieu de la ville qui ne dort jamais, ce n'est pas gratuit. Mais ce n'est pas très cher non plus, au final, à l'échelle de Taylor Swift.Image: Getty/shutterstock/montage watson

Pourquoi Taylor Swift doit beaucoup d'argent à la ville de New York

Taylor Swift a versé 160 000 dollars à la ville de New York pour couvrir les frais policiers et logistiques liés à son mariage au Madison Square Garden, a révélé vendredi le maire Zohran Mamdani.
12.07.2026, 19:3812.07.2026, 19:39

Le maire de New York Zohran Mamdani a révélé vendredi que Taylor Swift avait déboursé 160 000 dollars auprès de la ville pour les coûts, notamment policiers, induits par son mariage, la semaine dernière au Madison Square Garden.

1250 dollars pour des déchets du mariage de Taylor Swift

«Taylor Swift a pris en charge le coût du permis déposé, qui s'élevait à plus de 160 000 dollars pour cet événement et les moyens déployés à cette occasion», a dit le maire, interrogé lors d'une conférence de presse.

La chanteuse Taylor Swift et le joueur de la NFL Travis Kelce ont célébré leur mariage au Madison Square Garden.
Taylor Swift et le joueur de la NFL Travis Kelce ont célébré leur mariage au Madison Square Garden, et projeté des trucs sur des écrans de bâtiments à New York pour l'occasion.Image: AFP

Un mariage à 20 millions

Le mariage entre la superstar de la pop et le joueur de football américain Travis Kelce, qui s'est déroulé sur deux jours dans cette salle emblématique du coeur de Manhattan, a notamment nécessité la fermeture de plusieurs rues à la circulation et le déploiement de nombreux policiers.

Voici l'ultime question que pose le mariage de Taylor Swift

Le coût total des festivités est inconnu mais le magazine Forbes estime qu'il dépasse 20 millions de dollars. Le couple a par ailleurs fait don à cette occasion de 26 millions de dollars à des ONG, notamment à New York et Kansas City, où joue l'athlète. (afp)

Voici combien Taylor Swift a dépensé pour son mariage à New York
Image: Capture d'écran/yarn
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