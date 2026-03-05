Sur internet, les données des utilisateurs sont très prisées et peuvent servir toutes sortes d'intérêts. Image: Shutterstock / Imago, montage watson

Vous pouvez sauver votre vie privée en 2 minutes avec cet outil Google

Des intermédiaires discrets monnayent vos informations personnelles sans votre accord. Pour y faire obstacle, Google propose un outil gratuit et simple, encore largement méconnu.

Des entreprises spécialisées, appelées «data brokers», commercialisent en continu nos informations personnelles en ligne: nom, adresse, numéro de téléphone, etc. Elles sont accessibles à quiconque veut bien les acheter, de simples démarcheurs téléphoniques à toutes sortes de cybercriminels.

Comme le rapporte la BBC, et afin de limiter cette exposition, Google propose un service gratuit: «Résultats vous concernant». Peu connu, il permet de demander simplement la suppression des résultats de recherche vous impliquant.

Comment ça fonctionne

Une fois activé, le service vous alerte par e-mail dès qu'il détecte vos informations dans les résultats Google. Aux Etats-Unis, il couvre aussi les numéros de sécurité sociale et les données de documents d'identité. Un compte Google est requis pour la version automatisée, bien qu'une option manuelle existe sans inscription.

Thorin Klosowski, militant pour la sécurité et la confidentialité à l'Electronic Frontier Foundation (EFF), un groupe de défense des droits numériques d'outre-Atlantique, déclare:

«C'est une évidence. En termes de fonctionnalités disponibles immédiatement, sans effort, c'est probablement le service numéro un.» Propos recueillis par la BBC

Les limites à connaître

Il est important de comprendre que l'outil retire uniquement les liens des résultats de recherche, sans pour autant toucher aux pages sources. Les contenus publiés par des sites gouvernementaux ou des médias d'information sont par ailleurs explicitement exclus du dispositif: Google ne les supprimera pas.

Il ne couvre pas non plus les données issues de piratages ou de fuites. Il ne s'agit donc pas d'une protection totale, mais, comme l'indique Klosowski:

«Si des personnes déterminées veulent vous trouver, elles y parviendront. Mais Google est tellement omniprésent et facile à utiliser qu'il est très utile pour éliminer les informations les plus compromettantes et les plus évidentes. Vous éliminez ainsi la première couche d'informations faciles à trouver.» Propos recueillis par la BBC

Pour aller plus loin

Pour une suppression plus complète, explique la BBC, il faut contacter les data brokers directement ou recourir à des services spécialisés, comme Incogni. Depuis son lancement en 2022, «Résultats vous concernant» totalise plus de 10 millions d'utilisateurs, soit une fraction des 1,8 milliard de comptes Google actifs.

Vous souhaitez essayer vous-même? Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur ce lien et de remplir le formulaire en deux minutes. (ysc)