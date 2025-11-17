Marjorie Taylor Greene représente depuis 2021 le 14e district de l’état de Géorgie à la Chambre des représentants. Image: keystone

Accusée d'être une «traîtresse» par Trump cette puissante Maga riposte

L’élue républicaine raconte comment son engagement pour la publication des dossiers Epstein a provoqué un conflit personnel avec le président.

Marjorie Taylor Greene est élue républicaine au Congrès américain. Par le passé, cette figure de la droite était connue pour être une grande admiratrice de Donald Trump, et une représentante fidèle du mouvement Make America Great Again (Maga).

Récemment, Donald Trump lui a retiré son soutien et l’a qualifiée de «traîtresse» sur sa plateforme Truth Social. Cela s’est produit peu avant les discussions au Congrès américain sur la publication des dossiers Epstein.

Dans une interview accordée à CNN dimanche, Taylor Greene a exprimé publiquement son opinion sur Donald Trump et sur les Epstein Files.

Le différend entre l'élue et le président porte sur les dossiers liés à l’affaire Epstein et le débat autour de leur publication. Dans l’interview, la députée affirme qu’elle se range du côté des femmes victimes d’abus sexuels et qu’elle s’engage donc pour la divulgation des documents. Elle précise qu’elle ne s’en excusera pas.

Elle affirme vouloir continuer à réclamer la publication intégrale des dossiers Epstein. Ce combat est, selon elle, à l’origine de la rupture avec le président Donald Trump. En même temps, elle assure ne pas savoir ce que contiennent exactement ces documents.

Peur pour sa vie

L’élue républicaine explique également que l’accusation de «traîtresse» l’a profondément touchée et qu’elle la juge infondée. Elle estime en outre que ce type d’attaques met sa vie en danger.

Samedi, Marjorie Taylor Greene a indiqué sur la plateforme X qu’elle avait reçu davantage de menaces depuis le message publié par Donald Trump. Elle a également été contactée par des sociétés de sécurité qui se sont inquiétées pour elle et lui ont proposé de la protéger.

Taylor Greene reste une Maga

Concernant le mouvement Make America Great Again, Taylor Greene a déclaré, dans l’interview sur CNN, qu’elle le soutiendrait toujours. Elle a ajouté qu’elle voulait voir le mouvement Maga réussir, dans l’intérêt des Américains.



Dans cet entretien, Taylor Greene déclare qu’elle continue de soutenir Donald Trump. Elle ajoute vouloir mettre fin au climat de conflit toxique qui, selon elle, ravage la politique américaine depuis des années et brise familles et amitiés.

Interrogée à ce sujet par la journaliste de CNN, Taylor Greene s’excuse pour la toxicité du climat politique dans le pays et reconnaît en avoir fait partie. Elle dit vouloir trouver un moyen de renouer avec davantage de courtoisie et «déposer les armes». Selon elle, la politique américaine devrait avant tout se concentrer sur les citoyens, indépendamment des affiliations partisanes.

Quant à savoir si une réconciliation avec le président américain était possible, la députée a répondu qu’elle espérait beaucoup qu’ils puissent se réconcilier. Taylor Greene a déclaré que l’Amérique devait se rassembler et «mettre fin à la rhétorique toxique et dangereuse». Elle a dit vouloir montrer l’exemple et espérer que Donald Trump ferait de même. (nib)

Traduit de l'allemand par Joel Espi