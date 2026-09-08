Selon les organisateurs, la manifestation a réuni 14 000 personnes. Keystone

Des milliers de personnes manifestent contre l'Afd à Berlin

L'écrasante victoire du parti d'extrême droite à l'élection régionale en Saxe-Anhalt n'a pas laissé les Allemands indifférents. De milliers de personnes ont manifesté à Berlin et dans d'autres villes du pays.

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Des milliers de personnes ont manifesté lundi en Allemagne contre le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) qui a remporté une victoire écrasante lors de l'élection régionale en Saxe-Anhalt la veille.

Dans la capitale Berlin, environ 5000 personnes se sont rassemblées à la Porte de Brandebourg, selon les estimations de la police. La manifestation s'est déroulée sans incident, a précisé celle-ci.

Les organisateurs ont toutefois avancé le chiffre d'environ 14 000 participants. Le rassemblement a été organisé à la dernière minute par le mouvement de campagne Campact et le mouvement climatique Fridays for Future.

«Le fascisme n'est pas une alternative»

Dans la foule, on pouvait apercevoir des banderoles avec des slogans tels que «Le fascisme n'est pas une alternative» et «Stop aux nazis de l'AfD! Fin du racisme et des coupes sociales». Des participants ont aussi scandé «Tous ensemble contre le fascisme!».

Des protestations de plusieurs centaines de personnes ont également été organisées dans diverses villes de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, où un nouveau parlement régional sera élu plus tard ce mois-ci, et où l'AfD est en tête dans les sondages. La police a aussi indiqué qu'environ 2500 personnes avaient manifesté à Francfort dimanche, appelant à examiner la possibilité d'interdire l'AfD.

La formation politique d'extrême droite a enregistré dimanche un succès écrasant au parlement régional de Saxe-Anhalt, sans pour autant parvenir à obtenir la majorité absolue. L'agence de renseignement intérieure allemand classe la branche régionale de l'AfD comme «extrémiste de droite confirmée». (ats)