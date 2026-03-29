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Emmanuel Grégoire élu maire de Paris, succédant à Anne Hidalgo

Emmanuel Grégoire élu maire de Paris, succédant à Anne Hidalgo

Le socialiste Emmanuel Grégoire a été officiellement élu maire de Paris dimanche par le Conseil de Paris, une semaine après sa victoire face à Rachida Dati.
29.03.2026, 13:4929.03.2026, 13:49
Emmanuel Grégoire, ancien premier adjoint de la maire sortante Anne Hidalgo, a été choisi par les Parisiens pour mener le cinquième mandat socialiste dans la capitale depuis 2001.
Le socialiste Emmanuel Grégoire.Keystone

Le socialiste Emmanuel Grégoire a été officiellement élu maire de Paris dimanche par les conseillers de la capitale française. Il a succédé à une autre personnalité de gauche, Anne Hidalgo.

Le nouveau maire, 48 ans, a été élu par 103 voix (sur 163 votants) à l'issue d'un vote solennel au Conseil de Paris, une semaine après sa large victoire face à sa rivale de droite Rachida Dati, qu'il a devancée de neuf points avec plus de 50% des suffrages.

La candidate malheureuse, et ancienne ministre française de la Culture, n'était pas présente à l'élection pour des «raisons familiales», selon un élu de son groupe.

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Le socialiste a promis qu'il ferait du périscolaire son «premier combat pour protéger nos enfants», alors que le secteur est éclaboussé par des affaires de violences sexuelles ayant touché des éducateurs affectés dans les écoles primaires de Paris.

Départ d'Anne HidalgoGrégoire a raccompagné Anne Hidalgo vers la sortie de l'Hôtel de ville. Celle qui fut la première femme à diriger la capitale a été longuement applaudie par une haie d'honneur, et a quitté le palais municipal après deux mandats, les larmes aux yeux.

Vaud vote: la gauche risque de perdre des plumes

Tout un symbole pour celui qui fut six ans son premier adjoint, tombé en disgrâce après l'échec cuisant de la maire socialiste à la présidentielle en 2022, et qui était devenu député en 2024.

Durant ses mandats, Hidalgo a notamment traversé la période sombre des attentats terroristes de 2015 avant d'être l'une des artisanes du succès des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

La maire sortante, 66 ans, n'avait pas fait campagne aux côtés de son ancien dauphin, qui s'est appuyé sur l'ancien maire socialiste Bertrand Delanoë, symbole de la conquête de Paris par la gauche en 2001, dont il fut le chef de cabinet. (dal/ats/afp)

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