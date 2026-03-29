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Elections communales: Vaud vote ce dimanche, voici les enjeux

Vaud vote: la gauche risque de perdre des plumes

Les électeurs vaudois tranchent ce dimanche entre Roger Nordmann et Jean-François Thuillard pour remplacer Rebecca Ruiz au Conseil d’Etat.
29.03.2026, 10:1029.03.2026, 12:08
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Le candidat socialiste (PS) Roger Nordmann, gauche et le candidat UDC Jean-Francois Thuillard.Keystone

La population vaudoise décide dimanche si elle souhaite envoyer un socialiste ou un UDC au gouvernement cantonal, pour remplacer la démissionnaire Rebecca Ruiz (PS). Ce second tour de la complémentaire doit permettre de trancher entre Roger Nordmann et Jean-François Thuillard.

A l'issue du 1er tour du 8 mars, c'est le député de droite et syndic de Froideville qui avait viré en tête, créant la surprise en battant sur le fil l'ancien conseiller national de gauche. Il avait recueilli 45,07% des suffrages, contre 44,24% à son adversaire. Le duel avait été serré – moins de 2000 voix d'écart – et devrait le rester pour le second tour.

La mobilisation du corps électoral sera notamment cruciale, sachant que le taux de participation du 8 mars, boosté par des scrutins fédéraux et communaux, s'était monté à 50,63%. Soit environ quinze points de plus que lors des dernières élections au Conseil d'Etat.

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Est-ce que la population vaudoise se mobilisera autant ? C'est l'une des grandes questions. L'autre interrogation majeure concerne le report des voix d'Agathe Raboud Sidorenko, qui avait récolté 7,77% des suffrages au 1er tour. Les quelque 18'000 voix de la candidate d'Ensemble à gauche devraient, du moins en partie, logiquement revenir à Roger Nordmann.

Défi PLR à Lausanne

Un second tour est aussi prévu au niveau communal, avec plusieurs scrutins municipaux à suspense dans des grandes villes. A Lausanne, la gauche va rester majoritaire (6-1 actuellement), mais le PLR pourrait atténuer cette hégémonie et grappiller un siège, voire deux.

Derrière leur sortant Pierre-Antoine Hildbrand (5e du 1er tour), les libéraux-radicaux misent sur les conseillères communales Mathilde Maillard (7e) et Marlène Bérard (9e), bien placées après le 1er tour pour attaquer la gauche. Et plus particulièrement le siège popiste, occupé jusqu'ici par David Payot et que Xavier Roth (8e) tente de défendre.

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Côté socialiste, le syndic Grégoire Junod (1er), Emilie Moeschler (2e) et Julien Eggenberger (6e) devraient, sauf surprise, être élus, tout comme les Vert-e-s Natacha Litzistorf (3e) et Xavier Company (4e).

Dans les autres villes du canton, plusieurs affrontements gauche – droite sont attendus. Cela sera notamment le cas à Yverdon et Nyon, où aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au 1er tour. Dans les deux cas, la droite pourrait reprendre la majorité à la gauche. (dal/ats)

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