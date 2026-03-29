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Les Vaudois vont trancher, le suivi en direct
Ce dimanche 29 mars voit le second tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. Les électeurs doivent départager l'UDC Jean-François Thuillard et le PS Roger Nordman.
- La population vaudoise décide dimanche si elle souhaite envoyer un socialiste ou un UDC au gouvernement cantonal, pour remplacer la démissionnaire Rebecca Ruiz (PS).
- Au premier tour, l'UDC Jean-François Thuillard remportait 45,07% des voix, contre 44,24% pour son adversaire, le socialiste Roger Nordmann.
- Un second tour est prévu pour les élections communales vaudoises dans de nombreuses municipalités.
- Plusieurs affrontements gauche – droite sont attendus. Cela sera notamment le cas à Yverdon et Nyon, où aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au 1er tour.
(hun)
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