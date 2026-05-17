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Bulgarie: un homme tué par une ourse près de Sofia

Un homme tué par une ourse près de la capitale en Bulgarie

Panoramic view of Sofia, Bulgaria from Vitosha Mountain with clear blue skies and urban sprawl visible below. 26698030 RECORD DATE NOT STATED
Le massif du Vitosha surplombe Sofia, la capitale de la Bulgarie.Image: www.imago-images.de
Un trentenaire a été tué par une ourse dans le massif du Vitosha, destination touristique prisée des Bulgares vivant à Sofia.
17.05.2026, 18:1617.05.2026, 18:16

Un homme a été tué dans une attaque imputée à une ourse dans le massif du Vitosha, qui surplombe Sofia, la capitale bulgare. Un porte-parole de la police locale a indiqué:

«Les conclusions du médecin légiste et d'un expert de la faune sauvage montrent que les traces relevées sur le corps sont celles d'une ourse accompagnée de son petit»

Les autorités n'ont pas communiqué l'âge de la victime mais, selon les médias bulgares, il s'agirait d'un trentenaire. Le corps avait été découvert samedi après-midi près d'une route reliant deux chalets dans la partie nord-ouest de cette montagne.

Culminant à 2295 mètres et situé à une trentaine de minutes de Sofia, le Vitosha est un des lieux de promenade favoris des habitants de la capitale. Le massif abrite de nombreux animaux sauvages, dont des cerfs, des chevreuils, des sangliers et des loups. Le nombre d'ours dans le Vitosha est estimé entre 10 et 15. Le dernier cas recensé d'une personne tuée par un ours en Bulgarie remonte à 2010. (btr/ats)

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