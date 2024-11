Trump désigne le père de son gendre comme ambassadeur en France

Charles Kushner Keystone

Donald Trump a choisi Charles Kushner, père de Jared Kushner, pour représenter les Etats-Unis en tant qu'ambassadeur en France.

Donald Trump a annoncé samedi nommer Charles Kushner, le père de son gendre et ex-conseiller Jared Kushner, comme ambassadeur des Etats-Unis en France.

Ce «chef d'entreprise génial» dans l'immobilier sera envoyé à Paris pour «renforcer le partenariat entre les Etats-Unis et la France, notre plus ancien allié et l'un de nos plus solides», a expliqué le président américain élu sur son réseau Truth Social.

Charles Kushner a passé un an dans une prison fédérale pour des malversations fiscales et avait été gracié par Donald Trump vers la fin de son premier mandat à la Maison Blanche. Son fils Jared Kushner est le mari d'Ivanka Trump, la fille aînée du président.

Nominations fracassantes

Depuis son élection face à Kamala Harris le 5 novembre, Donald Trump multiplie les nominations fracassantes au sein de son administration, en s'entourant de fidèles au profil souvent polémique.

Il a notamment nommé comme ministre de la Santé Robert F. Kennedy Jr, un homme notoirement sceptique vis-à-vis des vaccins. Le milliardaire Elon Musk doit lui co-diriger une commission chargée de tailler dans les dépenses publiques.

Le septuagénaire a également nommé comme ministre de la Défense Pete Hegseth, un présentateur de Fox News qui a fait l'objet d'une enquête pour agression sexuelle, sans qu'une plainte ne soit déposée.

Le tribun républicain a également tenté d'imposer Matt Gaetz, un parlementaire accusé d'avoir eu une relation sexuelle avec une mineure, pour le ministère de la Justice. Mais face au tollé déclenché par ce projet, l'intéressé a fini par renoncer.

A sa place, Donald Trump a choisi une de ses ex-avocates, Pam Bondi. Elle sera secondée au ministère de trois des avocats personnels du milliardaire – Todd Blanche, Emil Bove et John Sauer. Leur mission est claire: mettre fin à ce que Donald Trump, condamné au pénal fin mai, estime être une «instrumentalisation» de la justice, et devenir le bras armé de sa vengeance. (chl/ats)