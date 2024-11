Les pro-Trump se sont déchaînés à Thanksgiving

Il n'y a pas eu que la dinde farcie, la tarte à la citrouille et le gratin aux marshmallows pour régaler les adeptes de Donald Trump lors de la fête de Thanksgiving, ce jeudi. Ses fans les plus fervents ont profité de cette occasion infiniment patriotique pour rabâcher (encore) la victoire électorale de leur héros, à force de mèmes et de vidéos sur X et TikTok.

C'est une règle bien connue et établie lors des fêtes de famille: à table, on ne parle pas de politique. Toutefois, ce n'est pas une antique tradition de bienséance qui allait pour autant refroidir les ardeurs des électeurs encore ivres de la victoire de Donald Trump. Lesquels ont sauté sur Thanksgiving pour crâner et remuer dans la plaie de leurs adversaires démocrates, entre la viande et les accompagnements.

Un véritable florilège de mèmes et de vidéos pro-Trump à la sauce Thangsgiving s'est donc abattu sur les réseaux sociaux ce jeudi. Et certains sont, il faut l'avouer, aussi savoureux que déroutants.

Si on ne peut pas parler de politique... Let's dance

Utiliser de subtils éléments de langage...

Enfin, «subtils»...

Apporter de la charcuterie

Beaucoup, beaucoup de charcuterie...

Vous êtes plutôt fromage?

De l'alcool...

De la vaisselle...

Ou encore, le dessert

Il y a ceux qui ne se cachent pas...

Les trumpistes aiment jouer à des jeux

D'autres ont préféré tacler Joe Biden

Certains mèmes sont vraiment bizarres

C'est ce qui s'appelle avoir le triomphe modeste

Heureusement, certaines familles n'ont pas connu de conflits

Quand d'autres...

Sacrée tablée cette année

C'est ce qui s'appelle remuer le couteau dans la dinde...

D'ailleurs, un utilisateur a cru bon d'apporter une petite correction.

Allez, la meilleure pour la fin...

Elle a tellement plu à Donald Trump qu'il l'a partagée sur son compte X, jeudi.

