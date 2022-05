A Washington, le Sénat n'arrive pas à s'accorder sur l'avortement

Il souhaite élargir la majorité démocrate au Sénat, avec l'espoir d'être alors en mesure de passer cette loi fédérale protégeant l'accès à l'avortement. Mais ce scrutin est toujours très périlleux pour le pouvoir en place et il est très possible que les démocrates perdent au contraire leurs minces majorités au Congrès. (ats/jch)

Plusieurs grandes organisations progressistes ont appelé les Américains à défiler en masse le 14 mai dans tous les Etats-Unis pour protéger l'accès à l'avortement. Quatre grandes marches sont organisées à Washington, New York, Chicago et Los Angeles et des centaines de rassemblements sont prévus dans le reste du pays.

Depuis la révélation du projet d'arrêt de la Cour suprême, des groupes - plus ou moins denses - viennent tous les soirs crier leur colère devant le temple américain du droit, imposant bâtiment de marbre blanc désormais protégé par un grillage. Et certains manifestants protestent jusque devant le domicile de juges conservateurs de la Cour.

«Les républicains ont choisi de s'opposer au droit des Américaines de prendre les décisions les plus personnelles concernant leur corps, leur famille et leur vie»

Le G7 hausse le ton et s'engage à ne plus acheter de pétrole russe

Pourquoi le super char T-14 Armata de Poutine ne roule que lors des défilés

L'Occident est devenu nerveux lorsque le T-14 Armata a roulé sur la Place Rouge de Moscou pour la première fois en 2015. Sept parades et une guerre plus tard, il ne reste plus grand-chose du «meilleur char de combat du monde».

Un design inédit, un blindage et un armement moderne, tout en étant plus léger et plus mobile que ses homologues occidentaux: avec le T-14 Armata, la Russie semblait rattraper son retard sur les armées de l'Otan en matière de technologie des blindés. Au ministère britannique de la Défense, on parlait même d'une «révolution dans le développement des chars» lorsque les premières images du T-14 ont été rendues publiques en 2015. Mais entre-temps, le mythe du char high-tech russe s'est estompé.