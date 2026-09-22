Donald Trump et Zohran Mamdani exposaient une belle entente devant les photographes, lundi, à New York. Keystone

Trump et Mamdani, la détente continue à New York

Donald Trump et Zohran Mamdani ont de nouveau affiché une entente cordiale, cette fois en évoquant ensemble la question migratoire et un projet immobilier.

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Donald Trump et le maire de New York Zohran Mamdani ont de nouveau donné l'image lundi d'une relation chaleureuse, à l'occasion d'un échange sur la politique migratoire du président américain et sur un projet immobilier de plusieurs milliards de dollars.

Lors d'une conférence de presse commune après leur rencontre à huis clos dans la résidence de l'édile à Manhattan, le président américain a estimé que le jeune élu issu de la gauche du Parti démocrate, opposant résolu à sa politique, avait le «potentiel» pour être un «grand maire».

Mamdani a qualifié leur conversation de «productive», ajoutant que tous deux avaient été «très francs au sujet de (leurs) nombreux désaccords».

Il a indiqué qu'ils avaient convenu «d'instaurer un nouveau niveau de dialogue» entre leurs équipes autour d'un projet de grande envergure de construction de logements abordables dans l'arrondissement du Queens.

Le président, né à New York, a expliqué:

«Ca fait cinquante ans qu'on parle de développer (ce projet). Peut-être qu'ils ont une chance de le faire»

Zohran Mamdani a également dit avoir expliqué à Donald Trump qu'une de ses «priorités» était le sort des milliers de New-Yorkais originaires d'Haïti menacés après la révocation fin juillet d'un statut de protection temporaire qui leur permettait de vivre et de travailler légalement aux Etats-Unis depuis 2010.

Par le passé, le premier maire musulman de l'histoire de New York a aussi reproché à Trump de défendre les Américains les plus riches alors qu'il a été élu sur des promesses liées au pouvoir d'achat.

Mamdani a assuré:

«Je continuerai à avoir des conversations avec le président et, honnêtement, avec toute personne capable d'apporter du soulagement aux habitants de cette ville»

Après des mois d'échanges acrimonieux, les deux hommes se sont rencontrés à la Maison-Blanche peu après l'élection du maire en novembre 2025. Dans le Bureau ovale, ils ont fait assaut de sourires et d'amabilités, promettant de travailler ensemble.

Durant la campagne municipale, Trump, 80 ans, avait qualifié Mamdani, 34 ans, de «petit communiste». Ce dernier, issu de la petite formation des Socialistes démocrates d'Amérique (DSA), s'était lui présenté comme une figure de la résistance face au président accusé notamment de «fascisme». Les deux hommes s'étaient ensuite revus à la Maison-Blanche au mois de février, hors presse. (sda/ats/afp/svp)