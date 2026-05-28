La tenue du maire de New York fait beaucoup parler d'elle. Image: Imago, montage watson

Le maire de New York mélange foi, football et politique

A New York, le maire Zohran Mamdani a célébré l’Aïd el-Adha dans le Bronx vêtu d’un kurta aux couleurs du club de football anglais Arsenal.

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Premier maire musulman de New York, Zohran Mamdani a rejoint des fidèles mercredi 27 mai pour la prière de l'Aïd el-Adha sur le terrain de football de Macombs Dam Park, dans le Bronx, à deux pas du Yankee Stadium. Pour l'occasion, il portait un kurta aux couleurs d'Arsenal, clin d'œil à son soutien bien connu pour le club londonien, dont il avait célébré le titre en Premier League quelques jours plus tôt avec le groupe de supporters Brooklyn Invincibles, souligne le quotidien new-yorkais AMNY.

L'événement, coordonné par la présidente du Bronx, Vanessa Gibson, avec des imams, des responsables de mosquées, les parcs et la police, a rassemblé près de 2000 familles selon les estimations. Beaucoup de mosquées du quartier étant trop petites pour accueillir de grands rassemblements, l'espace public s'imposait.

Un maire qui assume pleinement sa foi

L'Aïd el-Adha, la «fête du sacrifice», commémore la soumission du prophète Ibrahim (Abraham dans la tradition judéo-chrétienne) à Dieu et marque la fin du Hajj, le pèlerinage annuel à La Mecque. A New York, la journée est fériée dans les écoles publiques. Zohran Mamdani a rappelé, lors de sa prise de parole, ses racines est-africaines (il est né en Ouganda) et a salué les nombreuses communautés africaines présentes.

La vidéo 👇 Vidéo: watson

Elu en novembre 2025, Zohran Mamdani avait prêté serment le 1er janvier 2026, devenant, à 34 ans, le 112e maire de New York. Il est le premier musulman à occuper ce poste. Depuis son entrée en fonction, il multiplie les observances publiques de sa foi, après avoir notamment rejoint des iftars (les repas qui rompent le jeûne des musulmans au coucher du soleil pendant le mois du ramadan). (ysc)