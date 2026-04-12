Le Cambodge veut négocier sa frontière avec la Thaïlande

Le premier ministre cambodgien Hun Manet a exhorté la Thaïlande à démarrer des négociations concernant le tracé de leur frontière commune. Image: EPA POOL

Héritage de l'époque coloniale, le tracé de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande est l'objet d'un conflit de longue date. Le Cambodge veut faire avancer les négociations.

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Le Cambodge a exhorté la Thaïlande à reprendre au plus vite les discussions sur la démarcation de leur frontière contestée, un différend de longue date à l'origine d'affrontements meurtriers l'an dernier.

Phnom Penh «espère vivement» que les deux voisins pourront entamer leurs travaux «rapidement et avec sincérité», a écrit samedi soir sur les réseaux sociaux le premier ministre cambodgien Hun Manet:

«Cela constituera le fondement d'une paix durable qui permettra à nos populations vivant le long de la frontière commune de vivre en harmonie. Le Cambodge est pleinement prêt»

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, avait déclaré plus tôt dans la journée que son pays n'était pas encore prêt, même si un nouveau gouvernement vient d'être formé. Interrogé sur les appels du Cambodge à une reprise rapide des négociations, il a répondu que le voisin en avait le «droit», mais que la Thaïlande avait ses «propres procédures» à suivre.

Un différent hérité de l'époque coloniale

Les deux royaumes d'Asie du Sud-Est s'opposent depuis des décennies sur le tracé de leur frontière de 800 kilomètres, hérité de l'époque coloniale française. Les tensions frontalières ont dégénéré à deux reprises en conflit armé l'an passé, en juillet et décembre, faisant des dizaines de morts de part et d'autre et poussant des centaines de milliers de personnes à fuir les combats.

Une trêve conclue le 27 décembre prévoit des discussions sur la démarcation de la frontière, mais la situation reste fragile. Le Cambodge affirme notamment que la Thaïlande s'est emparée de plusieurs zones dans des provinces frontalières et exige le retrait des troupes thaïlandaises des territoires revendiqués par les deux camps. (btr/ats)