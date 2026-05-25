Donald Trump a affiché son désaccord avec Pete Hegseth. Keystone

Analyse

Trump s'en prend à un autre de ses ministres

Le président américain n'a pas hésité à annuler une décision de Pete Hegseth. Mais en poussant son ministre de la Défense vers la porte, il pourrait faire face à un problème grandissant: lui trouver un remplaçant.

Simon Maurer / ch media

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L’annonce a suscité de la colère la semaine dernière. Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a stoppé de manière surprenante le redéploiement, prévu depuis des mois, de 4000 soldats américains vers la Pologne. Les troupes devaient renforcer le flanc est de l’Otan et s’entraîner avec les alliés près de la frontière russe.

Cette décision est particulièrement controversée car la Pologne est considérée comme l’un des principaux alliés des États-Unis en Europe, et peu d’autres pays de l’Otan investissent autant dans leur défense.

Donald Trump et le nouveau président polonais Karol Nawrocki entretiennent également des relations amicales. L’indignation a donc été grande à Varsovie. Mais la décision a également suscité de l’incompréhension au sein des cercles de sécurité américains.

Les tensions avec des ministres continuent

Le sénateur républicain Thom Tillis a parlé d’un «risque pour la sécurité et d’un mauvais signal» envoyé aux partenaires de l’Otan en Europe. D’autres républicains ont déploré que même des alliés proches n’aient pas été informés à l’avance de cette décision. Selon des sources internes, des employés du Pentagone auraient eux-mêmes été surpris par la décision de Pete Hegseth.

Moins d'une semaine plus tard, tout semble toutefois avoir changé. Le président américain Donald Trump n’aurait en effet pas été informé du gel du déploiement. Selon des recherches du Washington Post, Trump n’a appris la décision qu’après son annonce.

Il aurait alors directement appelé son secrétaire à la Défense et l’aurait forcé à revenir sur cette décision. Selon lui, les États-Unis ne doivent pas «traiter mal» la Pologne, un allié proche.

Donald Trump a ainsi annoncé lui-même ce vendredi que les États-Unis allaient finalement envoyer 5000 soldats supplémentaires en Pologne. Il a justifié cette décision par l’élection du nouveau président polonais Nawrocki, un ancien boxeur proche de ses positions politiques. La Maison-Blanche a nié toute divergence entre le président américain et Pete Hegseth.

Mais après ces allers-retours dans la communication, les dégâts sont déjà faits. L’ancien commandant des forces américaines en Europe, Ben Hodges, a publiquement remis en cause Pete Hegseth vendredi.

Pour l'ex-général, soit il y a «zéro communication» entre la Maison-Blanche et le Pentagone, soit leurs responsables sont «incompétents». Ben Hodges a même recommandé la démission de Pete Hegseth. Sur le plan international, le gouvernement américain apparaît une fois de plus comme un partenaire peu fiable.

Trouver des remplaçants se complique

Le ministre américain de la Défense devient ainsi lui aussi un problème de politique intérieur pour le gouvernement. Trump vient de perdre sa cheffe du renseignement, Tulsi Gabbard, et doit déjà lui trouver un remplaçant. Si Pete Hegseth n’était plus tenable, la Maison-Blanche devrait faire face à une crise de personnel.

Car aux États-Unis, les nouveaux ministres doivent être confirmés par le Sénat. Avec 53 sièges sur 100, les républicains n’y disposent toutefois que d’une faible majorité. Quelques défections suffiraient donc pour bloquer les candidats du président.

Deux sénateurs républicains qui s’étaient opposés à Trump ont d'ailleurs été bloqués par le parti pour les prochaines élections ou se sont retirés sous la pression du président.

Un troisième sénateur républicain pourrait rejoindre ce groupe d’exclus dans le cadre d’une nouvelle primaire la semaine prochaine au Texas. On peut se demander si ces derniers auront encore envie de soutenir le président qui a mis fin à leur carrière politique.

Dans le pire des cas, Donald Trump pourrait donc faire face à une impasse au Sénat avant même les élections. Dans un avenir proche, des candidats controversés proposés par le président pour remplacer des ministres pourraient ne plus obtenir de majorité.

Le remplacement de Pete Hegseth, qui était politiquement utile au président américain, pourrait ainsi s'avérer de plus en plus compliqué.

Traduit de l'allemand par Joel Espi