Netanyahu de nouveau hospitalisé après plusieurs problèmes de santé Image: EPA REUTERS POOL

Netanyahou a été hospitalisé

Benjamin Netanyahu a été admis dans un hôpital de Jérusalem pour un traitement dentaire selon plusieurs médias israéliens.

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Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été admis tard dans la soirée dans un hôpital de Jérusalem, selon plusieurs médias israéliens citant son bureau. Le dirigeant de 76 ans devait y subir un traitement dentaire. La nature exacte de l’intervention n’a toutefois pas été précisée.

Cette hospitalisation intervient environ un mois après l’annonce par Benjamin Netanyahou d’un traitement contre une tumeur maligne de la prostate. Le premier ministre avait ensuite affirmé être en bonne santé. Il avait également expliqué avoir retardé la publication de son rapport médical afin d’éviter que les dirigeants iraniens ne s’en servent à des fins de propagande.

Pendant la guerre avec l’Iran, des rumeurs avaient circulé sur les réseaux sociaux affirmant que Benjamin Netanyahou était déjà mort. Son état de santé alimente régulièrement des spéculations en Israël et à l’étranger.

Le chef du gouvernement israélien a été hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années. En 2024, il avait subi une opération pour une hernie. A l’été 2023, les médecins lui avaient implanté un pacemaker. L’an dernier encore, il avait souffert d’une inflammation intestinale, qu’il avait toutefois pu soigner à domicile. (jah avec sda)