Le Royaume-Uni a battu son record historique de température pour un mois de mai, avec 35°C enregistrés à Londres mardi. Keystone

Les records de température s'enchaînent en Europe

L'Europe de l'Ouest a vécu une nouvelle journée de chaleur «inédite». Des températures «exceptionnelles» ont été mesurées en France et au Royaume-Uni, où plusieurs décès sont à déplorer.



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De l'Angleterre à l'Italie, une partie de l'Europe vit mardi une nouvelle journée de chaleur exceptionnelle pour un mois de mai. Elle bouscule les habitudes sur un continent qui se réchauffe plus vite que les autres.

Conséquence de ce «dôme de chaleur», le mercure était monté pour la première fois jusqu'à 34,8°C dès lundi à Kew Gardens, parc botanique du sud-ouest de Londres. Il a ainsi dépassé de 2°C le précédent record pour un mois de mai, qui remontait à 1944, loin des 17 ou 18°C correspondant aux normales.

«Une telle chaleur serait exceptionnelle au Royaume-Uni en plein milieu de l'été», a souligné le Met Office, qui ne s'attend lui non plus à un retour autour des 20°C avant la fin de semaine. L'Irlande a également atteint des températures inédites en mai avec 28,8°C dans le sud.

En France, l'indicateur thermique national, qui mesure la température moyenne à l'échelle du pays, a atteint un nouveau record pour un mois de mai, à 24,8°C. Lundi, il était de 24,6°C, déjà un record.

«Dôme de chaleur»

Météo-France a averti que l'on pourrait atteindre localement des températures exceptionnelles de «38°C voire 39°C» dans le pays ces prochains jours, soulignant combien cet épisode de chaleur précoce, 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison, était «exceptionnel, historique et inédit».

En Espagne, les services météorologiques prévoient des «nuits tropicales généralisées» dans le sud-ouest à partir de mercredi et un pic entre mercredi et vendredi avec des maximales de 36-38°C.

Les températures se sont envolées au-dessus de 30°C pendant le week-end de la Pentecôte, en raison de la présence sur toute l'Europe de l'ouest d'un «dôme de chaleur», zone de haute pression qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord.

Plusieurs décès

Malgré les mises en garde des autorités, la canicule apporte son lot de décès et de noyades, et pas uniquement parmi les personnes âgées, particulièrement vulnérables.

Quatre adolescents sont morts noyés au Royaume-Uni depuis dimanche, ont indiqué mardi les autorités locales des régions concernées, vraisemblablement alors qu'ils tentaient de se rafraîchir.

Un sexagénaire est par ailleurs mort en voulant porter secours à des proches en difficulté qui se baignaient sur une plage de Cornouailles, selon des médias britanniques.

Les autorités françaises ont de leur côté recensé mardi matin «sept décès» liés à l'épisode dont «au moins cinq noyades». Deux personnes ont perdu la vie emportées par le courant sur la côte atlantique, alors que beaucoup de plages n'ont pas encore de surveillants de baignade comme en été, et deux autres sont mortes en faisant du sport, selon le gouvernement. (ats)