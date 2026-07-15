«Goodbye»: Keir Starmer fait ses adieux

Keir Starmer fait ses adieux au Parlement britannique. Keystone

Après seulement deux ans au pouvoir, Keir Starmer a fait mercredi ses adieux au Parlement britannique. Le premier ministre sortant a souhaité «tout le succès possible» à son successeur Andy Burnham, avant de conclure son ultime séance par un sobre «Goodbye».

Plus de «International»

Le premier ministre britannique sortant Keir Starmer a promis mercredi d'apporter «tout son soutien» à son successeur Andy Burnham, lors de sa dernière séance de questions au Parlement, marquée par l'émotion, l'humour et des allusions footballistiques. «J'apporterai tout mon soutien à mon successeur. Je souhaite que ce gouvernement travailliste soit couronné de succès», a déclaré Keir Starmer, qui a démissionné le 22 juin après des mois de pression au sein de son parti travailliste.

Devenu impopulaire en raison d'une série de faux pas et revirements, sur fond de crise du coût de la vie, Keir Starmer ne sera resté en poste que deux ans. Il passera la main vendredi à la tête du Labour, puis lundi à Downing Street, à l'ancien maire du Grand Manchester Andy Burnham, une personnalité plus charismatique et un habile communicant.

Le premier ministre démissionnaire, qui était arrivé au pouvoir en juillet 2024 après 14 années de gouvernements conservateurs, a de nouveau défendu son bilan, affirmant «être fier de laisser le pays en meilleur état (qu'il) l'a trouvé».

Il a été salué par les députés réunis à la Chambre des communes pour ce rendez-vous hebdomadaire incontournable de la vie démocratique britannique, d'ordinaire théâtre de joutes oratoires entre le chef du gouvernement et l'opposition.

Rendez-vous avec sa télévision

L'heure était cette fois aux amabilités et aux plaisanteries, notamment sur le thème du football, à quelques heures de la demi-finale du Mondial-2026 Angleterre-Argentine.

«Peu m'importe le score de ce soir, tant qu'on gagne» Keir Starmer, habituellement connu pour son style austère de juriste, visiblement détendu

Ce fan du club londonien d'Arsenal a précisé qu'il avait rendez-vous avec sa télévision à 20h00 (21h00 en Suisse) pour regarder le match. Même la cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch a adopté un ton radouci à l'égard de son adversaire habituel. Elle a toutefois averti que changer de Premier ministre, comme cela a souvent été le cas ces dernières années sous les conservateurs, n'était pas «une solution miracle».

«Il se pourrait même que les difficultés du Parti travailliste ne fassent que commencer», a-t-elle dit. «Pour résoudre les problèmes fondamentaux de ce pays, il faudra prendre des décisions difficiles», a-t-elle ajouté.

Quatre ans après le «Hasta la vista, baby» lancé au même endroit par l'ex-Premier ministre conservateur Boris Johnson, Keir Starmer a conclu sa dernière séance de questions par un retentissant «Goodbye».

«C'est la fin de mon parcours politique», a-t-il déclaré, bien qu'il prévoie de rester député pour le moment. Assise à ses côtés, la ministre des Finances Rachel Reeves, qui devrait perdre son poste dans le prochain gouvernement, avait les larmes aux yeux. (mbr/ats)