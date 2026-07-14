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Emmanuel Macron a décerné une immense distinction à Keir Starmer

Emmanuel Macron a décerné une immense distinction à Keir Starmer

Emmanuel Macron (à gauche) et Keir Starmer (à droite) sont à l&#039;origine de la Coalition des volontaires qui apporte un soutien diplomatique et militaire à l&#039;Ukraine.
Avant son départ du pouvoir, Keir Starmer a reçu la plus haute distinction française.Keystone
Quelques jours avant de quitter le pouvoir, le premier ministre britannique Keir Starmer a reçu la Légion d’honneur des mains d’Emmanuel Macron. Le président français a salué le rôle de son partenaire dans le soutien à l’Ukraine et la coopération franco-britannique sur les grands dossiers internationaux.
14.07.2026, 21:5814.07.2026, 21:58

Emmanuel Macron a décerné la Légion d'honneur, plus prestigieuse décoration française, au premier ministre britannique Keir Starmer. Démissionnaire , il sera remplacé le 20 juillet à Downing Street par Andy Burnham.

epa13109506 Keir Starmer, Prime Minister of the United Kingdom, arrives at the Elysee Palace ahead of a dinner held for the &#039;Coalition of the Willing&#039; meeting on security guarantees for Ukra ...
Le premier ministre travailliste cédera sa place dans quelques jours.Keystone

Le président français lui a remis cette décoration lundi, alors que Keir Starmer se trouvait à Paris pour un sommet de la Coalition des volontaires rassemblant les pays soutenant l'Ukraine, et pour assister mardi matin au traditionnel défilé militaire du 14-Juillet, a indiqué l'Elysée. Le premier ministre britannique a été décoré au grade de Grand officier de la Légion d'honneur, a précisé la présidence française.

Emmanuel Macron et Keir Starmer sont à l'origine de cette Coalition des volontaires qui apporte un soutien diplomatique et militaire à l'Ukraine.

Macron fait une annonce surprise lors de son ultime défilé du 14-Juillet

Mettre la «pression» sur la Russie

C'est à Londres le 2 mars 2025 que s'était tenue la première réunion de la coalition, avec une quinzaine de pays. Il s'agissait de préparer les garanties de sécurité qui pourraient être apportées à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu avec la Russie.

Lundi à Paris, le sommet organisé par Emmanuel Macron a rassemblé 37 pays autour du président Volodymyr Zelensky qui ont marqué leur volonté de soutenir Kiev «plus vite et plus fort» pour mettre la «pression» sur la Russie et la pousser à la table des négociations. Ils ont notamment annoncé que la force multinationale destinée à se déployer en Ukraine une fois que les armes se seront tues allait commencer à s'entraîner dans les «pays voisins» dans les «prochains mois».

Emmanuel Macron et Keir Starmer, arrivé au pouvoir en juillet 2024, ont eu une relation étroite sur les questions internationales, qu'il s'agisse de l'Ukraine ou de la crise plus récente au Moyen-Orient. Les deux pays ont également pris une initiative conjointe pour contribuer à la réouverture du détroit d'Ormuz.

Attentat de Nice: «Nous n'avons oublié aucun nom, aucun visage»

Keir Starmer a présenté sa démission le 22 juin après des mois de pressions dans son propre camp. Il laissera le poste de leader du parti travailliste et celui de premier ministre à Andy Burnham, figure populaire du nord de l'Angleterre. (mbr/ats)

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