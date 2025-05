Trump accepte un cadeau qui scandalise ses groupies

«Nous assistons à un changement révolutionnaire, à un net passage de la transparence et de la responsabilité - comme c'est le cas dans les démocraties modernes - à des pratiques opaques et corrompues d'un monde autocratique. Au cours des dix dernières années, le gouvernement et les entreprises américaines ont commencé à adopter un modèle kleptocratique, un modèle qui a été introduit avec succès en Russie et en Chine».