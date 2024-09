Le candidat de l'opposition vénézuélienne pourra aller en Espagne

«Arabe de service», l’insulte qui ne passe plus en France

Le Venezuela est plongé dans une crise politique depuis le scrutin présidentiel du 28 juillet, qui a vu officiellement Nicolas Maduro reconduit pour un troisième mandat de six ans, une victoire contestée par l'opposition . (ats/vz)

Edmundo González vivait depuis plus d'un mois dans la clandestinité. Il était visé depuis le 3 septembre par un mandat d'arrêt pour ne pas s'être présenté à trois convocations du parquet dans le cadre d'une enquête pour «désobéissance aux lois», «conspiration, «usurpation de fonctions» et «sabotage».

«Nous réitérons l'exigence que soient présentés les procès-verbaux des bureaux de vote lors des élections présidentielles du 28 juillet et qu'ils puissent être vérifiés»

«La position du gouvernement espagnol n'a absolument pas changé par rapport à ce qu'elle était avant le départ d'Edmundo González» du Venezuela, a-t-il assuré, démentant ainsi qu'il y ait pu y avoir le moindre accord entre Madrid et le régime de l'actuel dirigeant.

Le ministre a indiqué s'être entretenu avec Edmundo Gonzalez. «Il m'a transmis ses remerciements au gouvernement (espagnol) et à l'Espagne». Il a ajouté que l'opposant vénézuélien se portait «bien».

Plus de «International»

- Katy Perry dans le podcast Call her daddy

Les plus lus

Deux blessés et une surprenante pénurie au meeting du Wisconsin

Assister à un rallye du candidat MAGA, ça se mérite. Après plus de dix heures à patienter et à applaudir, certains participants ont payé le prix fort. Et il leur a manqué un petit quelque chose d'indispensable pour tenir le coup, samedi, lors de ce meeting organisé dans le Wisconsin.

5000 casquettes rouges annoncées, plus de 7000 casquettes rouges au rendez-vous. Lui qui adore mesurer sa foule à celle de Kamala Harris, on peut laisser à Donald Trump la gloire d'avoir fait un carton, samedi, dans le Wisconsin. Organisée au beau milieu de l'aéroport de Mosinee, la quatrième (!) visite du patron MAGA dans la région a fait tarmac comble. Juré, craché: nous y étions.