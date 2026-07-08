Mitch McConnell Keystone

Mystère autour de l'état de santé de ce sénateur américain

Grande figure de la politique américaine, le sénateur républicain Mitch McConnell avait été retrouvé inconscient à son domicile le 30 juin dernier. Hospitalisé depuis, aucun détail sur son état de santé n'a été révélé.

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Les interrogations vont bon train aux Etats-Unis autour de l'état de santé du sénateur républicain Mitch McConnell. L'ancien grand ponte républicain, âgé de 84 ans, est hospitalisé depuis le 14 juin pour un problème non révélé par ses services.

Un appel d'urgence publié le 30 juin par plusieurs médias américains a révélé que l'élu avait été retrouvé inconscient à son domicile et qu'un massage cardiaque lui avait été administré. Il est depuis lors hospitalisé, mais aucun détail sur son état de santé n'a été révélé.

Sollicité par l'AFP, un porte-parole de Mitch McConnell a déclaré que le sénateur «apprécie le déluge de soutien qu'il reçoit pendant qu'il continue de se rétablir à l'hôpital». L'état de santé du sénateur continue de s'améliorer et il «travaille étroitement avec son équipe sur des questions relatives au Kentucky et au Sénat, pendant que le Sénat n'est pas en session» parlementaire, a ajouté le porte-parole dans un communiqué.

Un problème pour les républicains

Ancien chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell est considéré comme l'une des figures les plus importantes de la politique américaine des deux dernières décennies. L'élu du Kentucky avait annoncé l'an dernier qu'il prendrait sa retraite à l'issue de son mandat actuel, en janvier prochain.

Depuis lors, le sénateur octogénaire a fait surtout parler de lui pour ses problèmes de santé, notamment en 2023, lorsqu'il s'était figé de longues secondes pendant une conférence de presse au Sénat, provoquant la stupeur des journalistes présents. L'élu a également chuté devant la presse en octobre 2025 dans les couloirs du Capitole et se déplace régulièrement en fauteuil roulant poussé par ses assistants parlementaires.

Si Mitch McConnell venait à démissionner avant début août, une élection partielle aurait lieu pour finir son mandat jusqu'en janvier. Une absence prolongée de Mitch McConnell entraînerait de nombreux problèmes pour les républicains au Sénat, notamment au sein d'une commission budgétaire très importante où il siège. Sans lui, la commission se retrouverait avec un nombre égal de membres démocrates et républicains.

L'âge des élus et responsables politiques aux Etats-Unis est un sujet récurrent, illustré de manière la plus notable par le retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle en 2024, après des interrogations sur les capacités physiques et cognitives du président octogénaire. (jzs/ats/afp)