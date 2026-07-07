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Le démocrate Graham Platner accusé d'agression sexuelle

Democratic U.S. Senate candidate Graham Platner speaks during a primary election night watch party after winning the Democratic nomination Tuesday, June 9, 2026, in Blue Hill, Maine. (AP Photo/Robert ...
La campagne de Graham Platner a déjà été minée par plusieurs scandales.Keystone

Ce candidat démocrate est accusé d'agression sexuelle

Candidat au Sénat dans le Maine, Graham Platner fait l'objet d'accusations de la part d'une ex-compagne. Il nie les faits.
07.07.2026, 09:0507.07.2026, 09:05

Graham Platner, candidat démocrate dans l'Etat du Maine à un siège au Sénat américain, a démenti lundi une accusation d'agression sexuelle portée par une ex-compagne. Sa campagne a déjà été minée par plusieurs scandales.

Une ex-compagne de Graham Platner, âgée de 41 ans, a affirmé au média américain Politico qu'il l'aurait forcée à une relation sexuelle il y a près de cinq ans, tandis qu'il était en état d'ébriété. «Ces accusations sont troublantes, graves et fausses. Toute accusation d'acte non consenti est catégoriquement fausse», a déclaré Graham Platner dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

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«Indépendamment de l'inexactitude de l'article, mais en ayant conscience de la réalité politique qu'il entraînera, nous prenons le temps de la réflexion sur le meilleur chemin à prendre» dans cette campagne, a ajouté cet ostréiculteur et ancien combattant de l'armée américaine.

Plusieurs scandales

A la fin 2021, après lui avoir pourtant demandé de ne pas venir chez elle puisqu'elle préférait rester seule ce soir-là, Graham Platner se serait tout de même présenté chez l'accusatrice et l'aurait saisie à plusieurs reprises, bien qu'elle lui ait dit: «Non, ne fais pas ça». Selon Politico, il l'aurait ensuite «suivie dans sa chambre et aurait eu une relation sexuelle avec elle contre sa volonté».

Avant ces nouvelles accusations, la campagne de Graham Platner avait déjà été minée par plusieurs scandales. A début juin, le New York Times a notamment publié une enquête dans laquelle plusieurs ex-compagnes le décrivent comme occasionnellement «méprisant envers les femmes» et «régulièrement infidèle», tandis qu'une autre affirme qu'il avait été «menaçant physiquement» envers elle.

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Le parti démocrate fonde de grands espoirs dans le Maine, Etat rural et côtier de la pointe nord-est des Etats-Unis, considéré comme l'une des principales opportunités de faire basculer un siège républicain au Sénat. (jzs/ats/afp)

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