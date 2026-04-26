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Trump: Karoline Leavitt a-t-elle prédit les coups de feu?

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La porte-parole de Trump a-t-elle prédit les coups de feu?

Une interview de Karoline Leavitt, réalisée quelques instants seulement avant les coups de feu tirés durant le gala des correspondants, sème le doute.
26.04.2026, 08:2926.04.2026, 08:29
Fred Valet
Fred Valet

Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu armé a tenté de faire irruption dans la salle où se déroulait le traditionnel gala des correspondants de la Maison-Blanche, à Washington. Après quelques tirs échangés avec les forces de l’ordre, l’homme a été appréhendé. Donald Trump est sain et sauf et un agent a été légèrement blessé.

Une étrange interview réalisée juste avant le gala fait actuellement crépiter les réseaux sociaux.

Trump évacué après un échange de coups de feu: ce que l'on sait

L’échange se déroule sur la chaîne conservatrice Fox News. On y voit la porte-parole de la Maison-Blanche répondre à quelques questions.

Durant cette séquence, Karoline Leavitt, tout sourire, donne son sentiment sur la soirée qui s’apprête à démarrer: «Il est prêt à en découdre, je vous le dis. Le discours de ce soir sera du pur Donald J. Trump», s’exclame-t-elle, en référence aux provocations verbales que le président américain à l’habitude de réserver aux journalistes.

«Je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Fidèle à son habitude, Donald Trump écrit lui-même son discours. C'est donc en grande partie son œuvre»
Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche

C’est ensuite que ça se corse, lorsqu’elle tente de décrire l’ambiance qui planera dans la salle:

«Ce sera drôle, ce sera divertissant. Il y aura quelques petites piques lancées ce soir dans la salle. Donc tout le monde devrait s’y intéresser, ça va être vraiment génial»
Karoline Leavitt

Vous ne remarquez rien d’anormal? Logique. Une fois traduite en français, cette phrase de la porte-parole n’a finalement rien de spécial. Une partie de la version originale, elle, a de quoi interroger, sachant le grave incident qui s’apprête à se dérouler.

«Il y aura quelques petites piques lancées ce soir dans la salle»

En version originale:

«There will be some shots fired tonight in the room»

La traduction littérale:

«Il y aura des coups de feu ce soir dans la pièce»

Forcément, la punchline a de quoi faire jaser, puisque des tirs résonneront à peine quelques minutes plus tard. Et, ce, malgré le fait que les Américains connaissent pertinemment la signification de cette expression.

Vidéo: twitter

Sans surprise, il n’en faudra pas davantage pour que les internautes se laissent carrément happer par les théories du complot et accusent la Maison-Blanche d’avoir fabriqué ce fait-divers de toutes pièces.

«Pourquoi la porte-parole de Trump a-t-elle averti quelques minutes avant qu'il y aurait des tirs?»
«Et voilà, encore des coups de feu scénarisé par Trump»
«Ils ne se cachent même plus, c’est impressionnant»

Plus tôt dans la journée, Karoline Leavitt a annoncé qu’elle s’apprête à s’absenter de son poste de porte-parole et de la Maison-Blanche, pour cause de congé maternité.

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- Karoline Lewitt: «Il y aura des tirs ce soir»
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