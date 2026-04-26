La porte-parole de Trump a-t-elle prédit les coups de feu?
Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu armé a tenté de faire irruption dans la salle où se déroulait le traditionnel gala des correspondants de la Maison-Blanche, à Washington. Après quelques tirs échangés avec les forces de l’ordre, l’homme a été appréhendé. Donald Trump est sain et sauf et un agent a été légèrement blessé.
Une étrange interview réalisée juste avant le gala fait actuellement crépiter les réseaux sociaux.
L’échange se déroule sur la chaîne conservatrice Fox News. On y voit la porte-parole de la Maison-Blanche répondre à quelques questions.
Durant cette séquence, Karoline Leavitt, tout sourire, donne son sentiment sur la soirée qui s’apprête à démarrer: «Il est prêt à en découdre, je vous le dis. Le discours de ce soir sera du pur Donald J. Trump», s’exclame-t-elle, en référence aux provocations verbales que le président américain à l’habitude de réserver aux journalistes.
C’est ensuite que ça se corse, lorsqu’elle tente de décrire l’ambiance qui planera dans la salle:
Vous ne remarquez rien d’anormal? Logique. Une fois traduite en français, cette phrase de la porte-parole n’a finalement rien de spécial. Une partie de la version originale, elle, a de quoi interroger, sachant le grave incident qui s’apprête à se dérouler.
En version originale:
La traduction littérale:
Forcément, la punchline a de quoi faire jaser, puisque des tirs résonneront à peine quelques minutes plus tard. Et, ce, malgré le fait que les Américains connaissent pertinemment la signification de cette expression.
Sans surprise, il n’en faudra pas davantage pour que les internautes se laissent carrément happer par les théories du complot et accusent la Maison-Blanche d’avoir fabriqué ce fait-divers de toutes pièces.
Plus tôt dans la journée, Karoline Leavitt a annoncé qu’elle s’apprête à s’absenter de son poste de porte-parole et de la Maison-Blanche, pour cause de congé maternité.