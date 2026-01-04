Grèce: poursuite de la mobilisation des agriculteurs

Les agriculteurs grecs ne lâchent rien. Ils entameront une sixième semaine consécutive de contestation malgré les appels répétés du gouvernement au dialogue.

Des tracteurs grecs sur l'axe Athènes - Thessalonique fin décembre 2025. Keystone

En Grèce, les agriculteurs réclament le versement de subventions européennes depuis fin novembre. Le paiement a pris du retard à cause d'une affaire de fraude aux aides agricoles. Elle a été révélée en mai par le Parquet européen et fait désormais objet d'une vaste enquête gouvernementale.

«Il y aura une escalade générale jeudi et vendredi, et le gouvernement a la possibilité d'apporter des solutions pour aller vers un véritable dialogue» Kostas Tzellas, représentant du mouvement

A l'issue d'une réunion, les agriculteurs ont décidé de multiplier les barrages sur les autoroutes du pays, a rapporté la télévision publique Ert.

Depuis fin novembre, ce mouvement ne cesse de prendre d'ampleur.

Milliers de tracteurs

Le trafic a été considérablement perturbé pendant les fêtes de fin d'année en raison de la présence de milliers de tracteurs sur les autoroutes reliant Athènes, surtout avec le centre et le nord du pays, régions agricoles. Des retards importants sont aussi enregistrés pour ce dernier week-end de vacances, selon l'Ana.

La police publie quotidiennement des informations sur les déviations routières afin d'éviter les barrages et faciliter la circulation.

Outre cette affaire de subventions, le secteur souffre du coût élevé de production, de la hausse des prix du carburant et la désertification rurale.

Le premier ministre conservateur, Kyriakos Mitsotakis avait invité à plusieurs reprises les représentants des agriculteurs au dialogue mais sans résultat.

«L'entêtement de certains syndicalistes agricoles à maintenir les barrages et à refuser le dialogue avec le premier ministre et le gouvernement est incompréhensible», a indiqué vendredi le vice-président, Kostis Hadzidakis.

«Il est temps désormais que nous assumions tous nos responsabilités», a-t-il ajouté rappelant que «le gouvernement a versé en 2025 à nos agriculteurs 3,8 milliards d'euros, soit plus que n'importe quelle autre année».

Le mouvement des agriculteurs grecs a coïncidé en décembre avec celui de leurs confrères sur le reste du continent, qu'ils ont rejoint, pour protester contre la politique agricole commune (PAC) et l'accord commercial avec le Mercosur. (ats)