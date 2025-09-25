L'ancien président condamné parle d'injustice et va faire appel. Image: AFP

«Je dormirai en prison la tête haute», assure Nicolas Sarkozy

Condamné à cinq ans, l'ex-président invite les Français à juger l'affaire et promet de se battre jusqu'au bout. Voici son discours à l'issue du procès. 👇

Plus de «International»

Voici la déclaration de Nicolas Sarkozy à la presse à l'issue du jugement du tribunal correctionnel de Paris qui l'a condamné jeudi à cinq ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt différé et exécution provisoire, l'envoyant donc prochainement en prison.

Pour en savoir plus 👇 Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs

Le discours de l'ancien président 👇

«Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'Etat de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice.»

«Plus de dix ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne.»

«Le tribunal a été plus loin en déclarant solennellement que le document Mediapart qui était à l'origine de cette procédure était, je cite, un faux.»

«J'ai été renvoyé devant ce tribunal pour quatre délits. Sur trois, j'ai été relaxé. Pas de financement trouvé, pas de corruption.»

«Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire deux de mes collaborateurs qui auraient eu l'idée - l'idée - d'un financement illégal de ma campagne.»

«Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Je n'ai naturellement refusé aucune audience. J'ai été mis en garde à vue et j'ai été interrogé, ausculté, examiné, de telle façon que la présidente du tribunal dit: "Il n'y a aucun enrichissement personnel à vous reprocher".»

«Pas de financement illégal de ma campagne, pas d'enrichissement personnel.»

«Et la conclusion qu'en tire le tribunal, c'est que je dois passer cinq années en prison.»

«Et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités, le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible.»

«Je demande aux Français, qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer.»

«La haine n'a donc décidément aucune limite.»

«J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de justice et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute.»

«Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait.»

«Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrai-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel.»

«Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France.»

«Et si quelqu'un trahit les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable à laquelle vous venez d'assister.»