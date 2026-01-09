larges éclaircies
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Le tanker fantôme russe «Marinera» obsédait les Etats-Unis

La cargaison du bateau fantôme capturé par les Etats-Unis interroge

Les garde-côtes américains suivent le pétrolier « Marinera » jusqu&#039;en Islande.
Les garde-côtes américains escortent le pétrolier «Marinera» jusqu'en Islande.image: afp
Les moyens déployés par les Etats-Unis pour saisir le tanker fantôme russe «Marinera» ont surpris. Le navire transportait-il une cargaison secrète destinée au dictateur vénézuélien Nicolas Maduro?
09.01.2026, 18:4609.01.2026, 18:46
Remo Hess, Bruxelles / ch media

Pendant plus de deux semaines, et sur toute la largeur de l’Atlantique, un jeu du chat et de la souris s’est déroulé entre le pétrolier russe «Marinera» et les garde-côtes américains. Mardi, des forces spéciales américaines ont finalement arraisonné le navire long de 300 mètres au sud de l’Islande, dans les eaux internationales. Le sous-marin dépêché par la Russie n’est pas intervenu. Les autres bâtiments russes présents à proximité se sont eux aussi abstenus.

La «hot pursuit» des Etats-Unis contre un navire russe crée un casse-tête

C’était sans doute préférable. Pour soutenir les garde-côtes américains, l’armée américaine avait mobilisé un arsenal conséquent. Notamment un avion «Poseidon» destiné à la lutte anti-sous-marine et un AC-130 Hercules, un appareil équipé d’artillerie, souvent qualifié de «canonnière volante». Les Britanniques ont en outre mis à disposition un navire de guerre en appui.

Une «canonnière» volante: l'AC-130 Gunship.
Une «canonnière» volante: l'AC-130 Gunship.US DEPARTMENT OF DEFENSE

Mais pourquoi un tel déploiement de moyens pour immobiliser une vieille coque rouillée comme la Marinera, qui ne transportait même pas de pétrole? Pourquoi ce navire, qui s’appelait encore «Bella 1» il y a quelques jours et battait pavillon guyanais, a-t-il été poursuivi sur des milliers de kilomètres, des Caraïbes jusqu’à l’Islande? Et pourquoi les Russes ont-ils, de leur côté, envoyé une escorte accompagnée d’un sous-marin afin de le guider en toute sécurité vers les eaux russes?

L’hypothèse circule selon laquelle le tanker, dont le voyage avait débuté en Iran, pourrait avoir transporté une cargaison secrète. Par exemple des armes destinées au dictateur vénézuélien Nicolás Maduro.

Les secrets de la capture de Maduro par les «traqueurs de la nuit»

Des responsables du renseignement américain ont avancé cette thèse auprès de la chaîne de télévision américaine CBS avant l’intervention.

La Russie a même dépêché un sous-marin pour escorter le pétrolier.
La Russie a même dépêché un sous-marin pour escorter le pétrolier.RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS

Il est également intéressant de relever que la «Marinera», alors encore appelée «Bella 1», n’a pas été placée sur liste noire pour le transport de pétrole russe. Les Etats-Unis l’ont sanctionnée en juin 2024 pour avoir acheminé des marchandises interdites à destination du Hezbollah libanais.

«Ce navire, au passé sombre, fait partie d’un axe russo-iranien de contournement des sanctions, qui alimente le terrorisme, les conflits et la misère du Moyen-Orient jusqu’à l’Ukraine», a déclaré mercredi le ministre britannique de la Défense John Healey.

Poutine a proposé un «échange très étrange» à Trump

Il est clair que, par l’arraisonnement de ce navire, les Etats-Unis ont envoyé un signal à la Russie pour lui montrer qu’ils ne se laisseront pas mener en bateau. L’opération intervient à un moment où les relations entre les deux pays se tendent à nouveau.

Le sénateur républicain américain Lindsey Graham a déclaré jeudi qu’il s’attendait prochainement à de nouvelles sanctions contre la Russie. Le président américain Donald Trump lui aurait donné «le feu vert» pour un projet de loi bipartisan visant à imposer de lourds droits de douane aux pays qui achètent du pétrole russe.

Lindsey Graham dit cibler en priorité la Chine, l’Inde et le Brésil, qui, selon lui, financeraient la «machine de guerre» russe contre l’Ukraine par leurs achats de matières premières. Si tout se déroule comme prévu, il s’attend à une approbation du texte dès la semaine prochaine par les républicains et les démocrates au Congrès américain.

Plus d'infos sur la crise entre les Etats-Unis et le Venezuela
La Suisse appelle à la désescalade ++ JD Vance défend Trump
5
La Suisse appelle à la désescalade ++ JD Vance défend Trump
Nicolás Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis
1
Nicolás Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis
La chute de «Super-moustache»: homme du peuple a la poigne de fer
1
La chute de «Super-moustache»: homme du peuple a la poigne de fer
de Patrick Fort
Maduro n'est pas le premier président capturé par les Américains
Maduro n'est pas le premier président capturé par les Américains
Trump bombarde le Vénézuela et «capture» le président Maduro
1
Trump bombarde le Vénézuela et «capture» le président Maduro
Thèmes
Le projet de lac retenue Sihlsee
1 / 8
Le projet de lac retenue Sihlsee

Le projet de lac de retenue ...
source: e-pics
partager sur Facebookpartager sur X
Paris s'est transformée en station de ski
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Russie a lancé un missile hypersonique près de l'UE
La Russie a frappé l'Ukraine pour la deuxième fois avec le missile hypersonique Orechnik, au cours d'une nuit de bombardements massifs qui ont fait au moins quatre morts à Kiev.
Quelques heures après avoir signifié son rejet du plan de déploiement d'une force multinationale en Ukraine, Moscou a indiqué avoir frappé des «cibles stratégiques» en Ukraine, y compris à l'aide de ce missile de dernière génération, qui peut porter une charge nucléaire, et atteindre une vitesse d'environ 13.000 km/h, selon les autorités ukrainienne.
L’article