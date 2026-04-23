Les Etats-Unis ont lancé 850 missiles Tomahawk contre l'Iran. Chacun d'entre eux coût 2,6 millions de dollars. Image: AP U.S. Central Command

Trump risque de manquer de missiles

Les Etats-Unis ont tiré des milliers de missiles contre l'Iran avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. De quoi éroder les réserves de certains projectiles, dont la pénurie risque de durer des années.

Plus de «International»

Les bombardements américains contre l'Iran ont duré 39 jours, avant qu'un fragile cessez-le-feu ne mette fin aux hostilités, du moins temporairement. Au cours de la première phase de la guerre, Washington a frappé plus de 13 000 cibles, selon la Maison-Blanche.

Les frappes américaines se sont largement appuyées sur sept types de missiles, indique le cercle de réflexion américain Center for strategical and international studies (CSIS). Au total, près de 4000 d'entre eux ont été lancés.

Cette utilisation intensive a suscité quelques inquiétudes concernant l'état des stocks de munitions américains, rapporte le CSIS. En effet, dans certains cas, les réserves d'avant-guerre se sont sévèrement érodées. Les Etats-Unis ont, par exemple, tiré quelque 1200 missiles Patriot, soit plus de la moitié des 2330 unités qu'ils possédaient avant le début de la guerre.

De même, l'armée américaine ne conserve que 33% des missiles THAAD et 53% des missiles SM-3 dont elle disposait avant le lancement de l'opération «Epic Fury». Les réserves de Tomahawk sont dans un meilleur état, malgré le grand nombre de projectiles tirés (850).

«Stocks insuffisants»

Malgré ces chiffres, l'armée américaine ne devrait pas se retrouver à court de munitions, du moins pas tout de suite. «Les Etats-Unis disposent d'un nombre suffisant de missiles pour poursuivre cette guerre, quel que soit le scénario envisageable», commente le CSIS.

D'autant plus que le recours à ces sept types de missiles a chuté après les premiers jours du conflit, poursuit le centre de réflexion. Les Etats-Unis peuvent également compter sur de nombreuses alternatives moins chères, pénalisées toutefois par une portée plus limitée - ce qui met en danger les plateformes de lancement.

Si Washington ne doit pas s'inquiéter dans l'immédiat, la situation sur le long terme s'annonce nettement moins favorable. «Même avant la guerre avec l'Iran, les stocks étaient jugés insuffisants pour faire face à un adversaire de la même envergure», note le CSIS, qui se réfère notamment à la Chine.

Ce risque de pénurie «persistera pendant de nombreuses années», prédit le think tank. Et d'ajouter:

«Le rétablissement des niveaux d'avant-guerre pour ces sept types de munitions prendra entre un et quatre ans» CSIS

L'administration Trump a récemment annoncé une série d'initiatives visant à mettre les stocks de missiles «en état de guerre». Il faudra pourtant «des années» avant que ce plan porte ses fruits, renseigne le CSIS.

Des milliards de dollars

Au-delà de l'évolution des stocks à l'avenir, une chose est certaine: cette guerre a déjà coûté une somme astronomique aux Etats-Unis. Un seul missile Patriot coûte près de 4 millions de dollars, un Tomahawk 2,6. Or, l'armée américaine an a déjà tiré plus de 1200 et 850, respectivement.

Rien que pour les sept types de missiles cités dans cet article, le coût total dépasse les 20 milliards de dollars. (asi)