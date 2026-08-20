Pauline Hanson, présidente du parti One Nation. Ses cheveux d'une teinte rouge-orange sont l'une de ses caractéristiques distinctives. Image: Alex Zucco / Imago

Cette ex-patronne de fish and chips fait trembler la politique australienne

Condamnée puis acquittée pour fraude électorale, Pauline Hanson propulse son parti anti-immigration en tête des intentions de vote en Australie.

Urs Wälterlin, Canberra / ch media

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Canberra, 1996: Pauline Hanson, ancienne tenancière d'une boutique de fish and chips dans l'Etat du Queensland (nord-est), siège pour la première fois au Parlement australien. Quelques mois plus tôt, le Parti libéral avait retiré sa candidature après qu'elle avait tenu des propos racistes à l'égard des autochtones.

En tant que candidate indépendante, Pauline Hanson remporte malgré tout la circonscription d'Oxley. Dans son discours d'investiture, elle lâche:

«Je crois que nous risquons d'être submergés par les Asiatiques»

Le pays, selon son message, perdrait son identité en raison d'une immigration trop importante en provenance d'Asie. Aujourd'hui elle se retrouve en tête des sondages. Voici son parcours.

Un retour en force après un séjour en prison

C'est le début d'une carrière politique remarquée. En 1997, Pauline Hanson fonde le parti One Nation. Aux élections du Queensland de 1998, elle obtient 22,7% et remporte onze sièges, soit le meilleur départ d'un nouveau parti dans cet Etat depuis la Première Guerre mondiale.



L'ascension prend fin tout aussi rapidement. Pauline Hanson perd son mandat en 1998. Des luttes de pouvoir internes fragilisent One Nation, et Pauline Hanson ainsi qu'un cofondateur du parti sont condamnés pour fraude électorale et doivent purger une peine de prison. En 2003, la cour d'appel du Queensland annule toutefois le jugement. Par la suite, Pauline Hanson essuie plusieurs échecs électoraux. Ce n'est qu'en 2016 qu'elle fait son retour au Sénat.

Pendant des années, One Nation semble redevenir un parti protestataire classique: bruyant, populaire dans certaines régions ultraconservatrices et rurales du Queensland, mais loin de pouvoir gouverner. Mais le parti change sa portée géographique. Aux élections législatives de 2025, il obtient 6,4% des voix (1,4 point de plus qu'en 2022) et remporte trois sièges supplémentaires au Sénat. Avec Pauline Hanson et son vice-président, Malcolm Roberts, il dispose depuis lors de quatre sénateurs.

Le véritable bond survient en 2026. Lors d'une élection partielle dans une circonscription de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, One Nation remporte pour la première fois un siège à la Chambre des représentants. Le candidat David Farley recueille dans un premier temps plus de 40% des suffrages directs; après répartition des voix préférentielles, son avance s'élève à environ neuf points de pourcentage.

Contre le multiculturalisme et la politique climatique

La formule politique de Pauline Hanson est étonnamment constante depuis 1996: limiter l'immigration, refouler le multiculturalisme, organiser la remigration de «ceux qui ne veulent pas s'adapter», combattre la politique climatique et souligner la souveraineté nationale.

Son animosité assumée, désormais dirigée principalement contre les musulmans, ainsi que son déni de la crise climatique restent ses principales marques de fabrique.

Pauline Hanson au Parlement, à Canberra. Image: Lukas Coch / Imago

Actuellement, One Nation connaît un essor qu'aucun observateur politique n'aurait pu prédire il y a encore quelques mois. Le coût élevé du logement, l'immigration, la criminalité et le sentiment que les partis établis ne font plus que «travailler pour leur propre poche» sont les principaux moteurs de cette dynamique. En juillet de cette année, un sondage plaçait One Nation en tête avec 30% des premières préférences, devant le Parti travailliste au pouvoir, à 28%, et la coalition conservatrice, à 20% des voix.

Les scandales ne semblent faire que renforcer le nombre de partisans de Pauline Hanson. Il est notoire que la femme la plus riche d'Australie, Gina Rinehart, soutient la politicienne de ses conseils et de son aide concrète. Ainsi, l'héritière d'une entreprise milliardaire de matières premières lui a notamment offert un avion.

En contrepartie, selon les critiques, Pauline Hanson mettrait en œuvre sur le plan politique l'idéologie ultraconservatrice de sa bienfaitrice, proche amie du président américain Donald Trump. Gina Rinehart a récemment proposé que l'Australie cède à Israël une partie du Queensland, afin que l'armée israélienne puisse y développer de nouvelles armes. One Nation ne se montre pas fondamentalement hostile à ce genre d'idées.

Gina Rinehart Image: Imago

Un bouleversement politique majeur

Pauline Hanson reste la figure de proue du parti. Ce n'est pas seulement sa chevelure teinte d'un orange-rouge éclatant qui autorise la comparaison avec Donald Trump. Son langage maladroit, truffé de fautes, fait d'elle, aux yeux d'un nombre croissant de partisans, «l'une des leurs». Et ce, alors que durant toutes ses années au Parlement, elle a systématiquement voté contre les mesures législatives qui auraient amélioré le sort des travailleurs, des femmes et des minorités.

Une chose est néanmoins sûre: Pauline Hanson n'est plus depuis longtemps la simple voix d'un groupuscule politique marginal. One Nation contraint les grands partis à parler d'immigration, d'énergie et d'identité nationale.



Même si les sondages fluctuent, elle a déjà accompli quelque chose que presque personne ne lui aurait prédit en 1996. L'indignation d'une simple députée est devenue une offre politique durable.