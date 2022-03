En Floride, les sujets LGBTQ seront bannis auprès des petits écoliers

«Le projet de loi "Don't Say Gay" n'aurait jamais dû passer et n'aurait jamais dû être signé comme loi. Notre objectif en tant qu'entreprise est que cette loi soit abrogée par le corps législatif ou invalidée par les tribunaux, et nous restons engagés à soutenir les organisations nationales et étatiques qui travaillent pour y parvenir.»

Un communiqué du groupe Disney