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Dissolution du parlement: les étudiants font plier le pouvoir serbe

epa12345691 Serbia&#039;s Prime Minister Djuro Macut addresses the media following a meeting with Somalia&#039;s prime minister in Belgrade, Serbia, 02 September 2025. Prime Minister Hamza Abdi Barre ...
Djuro Macut.Keystone

Dissolution du parlement: les étudiants font plier le pouvoir serbe

Après près de deux ans de contestation étudiante, le gouvernement serbe demande la dissolution du Parlement et ouvre la voie à des élections anticipées.
07.09.2026, 16:3907.09.2026, 16:39

Le premier ministre serbe a demandé lundi au président de dissoudre l'Assemblée, ouvrant la voie à des élections législatives anticipées en octobre, réclamées de longue date par le mouvement de protestation mené par les étudiants pendant près de deux ans.

«Je propose que le gouvernement de la République de Serbie, conformément à la Constitution, demande au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale», a déclaré le premier Ministre Djuro Macut, lors d'une session extraordinaire du gouvernement. (jah/ats)

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