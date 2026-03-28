L’Inde renforce son arsenal malgré les tensions avec Washington

Le gouvernement indien, dirigé par le ministre de la Défense Rajnath Singh, a validé un vaste programme d’achats militaires de 25 milliards de dollars, incluant des systèmes russes S-400, au risque d’accentuer ses frictions avec les États-Unis.

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Le ministre de la Défense Rajnath Singh. Keystone

Le ministère indien de la Défense a décidé d'acheter pour un montant de 25 milliards de dollars de nouveaux armements, dont des missiles sol-air auprès de la Russie, sur fond de tensions diplomatiques entre l'Inde et les Etats-Unis.

L'organisme en charge des acquisitions de matériel militaire, dirigé par le ministre de la Défense Rajnath Singh, a annoncé son feu vert vendredi pour l'achat de toute une liste d'armes incluant des drones, des avions de transport et de nouvelles batteries de missiles antiaériens russes S-400.

«Les systèmes S-400 sont destinés à contrer les armes à longue portée de l'ennemi qui visent les zones vitales» Le ministère

Cette commande était au menu de la dernière visite de Vladimir Poutine en Inde en décembre. L'Inde a fait de la modernisation de son armée une priorité absolue notamment en raison des tensions avec ses voisins la Chine et le Pakistan.

L'Inde, qui est l'un des plus grands importateurs d'armes au monde, s'est lentement détournée de la Russie, son allié traditionnel et principal fournisseur depuis des décennies, au profit des Etats-Unis, de la France et d'Israël.

Le mois dernier, l'Inde a ainsi annoncé l'achat de 114 chasseurs Rafale de fabrication française supplémentaires, dont elle a déjà commandé 62 exemplaires.

Le président américain Donald Trump a critiqué à de multiples reprises les liens entre l'Inde et la Russie. En août dernier, Washington a imposé à New Delhi une surtaxe sur les exportations destinées aux Etats-Unis en sanction de ses achats de pétrole auprès de Moscou, qu'elle accuse de financer la guerre russe en Ukraine.

Le gouvernement américain a toutefois suspendu en mars ces mesures pour un mois en raison de la guerre au Moyen-Orient, qui pèse sur les importations d'hydrocarbures de l'Inde et de nombreux autres pays. (dal/ats/afp)