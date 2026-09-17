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Rihanna vole presque la vedette à Céline Dion à Paris

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Rihanna vole presque la vedette à Céline Dion à Paris

Rihanna était de sortie mercredi soir à Paris pour assister au concert de Céline Dion. Et l'apparition de la chanteuse devant un restaurant parisien a fait presque tout aussi sensation que la performance de la Québécoise sur scène.
17.09.2026, 09:2617.09.2026, 09:26

Il y avait Céline Dion sur scène. Et Rihanna dans la salle. Autant dire que le taux de décibels et de célébrités au mètre carré était légèrement supérieur à la moyenne, mercredi soir, à la Plenitude Arena de Nanterre. La chanteuse de 38 ans s’est offert une soirée en simple spectatrice au concert de la diva québécoise, avant de prolonger les festivités au restaurant César.

«Simple spectatrice», certes, mais certainement pas incognito: à sa sortie, les photographes n’ont eu aucun mal à repérer Riri. Après le concert, celle-ci a poursuivi sa soirée au César, restaurant parisien où les photographes l’attendaient à son arrivée. Une apparition qui rappelle que, même lorsqu’elle n’est pas celle qui monte sur scène, la patronne de Fenty sait parfaitement attirer les objectifs.

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Rihanna a été photographiée à Paris dans un costume rayé largement ouvert sur une brassière en dentelle, après avoir assisté au concert de Céline Dion.Image: imago

Et pour cause. Rihanna avait dégainé un costume bleu marine à fines rayures, porté à même la peau – ou presque. Sous la veste largement ouverte, la chanteuse avait opté pour une minuscule brassière noire bordée de dentelle. Lunettes de soleil malgré la nuit parisienne, sac argenté, chaussures effet crocodile et rouge à lèvres écarlate complétaient la panoplie.

A l'intérieur de la fusillade qui a laissé Rihanna «anéantie»
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Une nouvelle approche des vêtements

Détourner les classiques du vestiaire fait partie des spécialité de celle qui est devenue la première égérie noire de Dior en 2015, puis la première femme à créer une marque au sein du groupe de luxe LVMH. Devenue depuis maman de trois enfants avec A$AP Rocky – RZA, Riot et Rocki, née en septembre 2025 –, la chanteuse n’a visiblement rien perdu de son goût pour les tenues audacieuses.

En janvier, lors d'une interview accordée à Dior après le défilé printemps/été de la marque à la Fashion Week Haute Couture de Paris, elle a expliqué comment la maternité avait influencé ses choix vestimentaire:

«J’ai craqué pour les manteaux. J’ai craqué pour les robes. J’ai craqué pour les jupes avec un petit volume juste là, parce que j’ai un petit ventre après avoir eu des enfants, donc ça me plairait beaucoup»
Rihanna, à propos de la collection

Mais hors de question pour elle de sacrifier son style sur l’autel des vêtements de maternité, comme l'a expliqué à Vogue en 2022, alors qu'elle était enceinte de son premier fils: «C’est beaucoup trop amusant de s’habiller. Je ne vais pas laisser cette partie de moi disparaître parce que mon corps change.»

Rihanna visits the Dior boutique, which has been privatized for her, on the sidelines of Paris Fashion Week on 28 January 2026 Yehiel Chekroune Bestimage Rihanna visits the Dior boutique, which has be ...
Rihanna et son style inimitable en pleine Fashion Week de Paris, en janvier dernier.Image: imago

Et si Rihanna se fait toujours désirer côté nouvel album, elle a récemment renoué avec la scène. En juin, elle avait créé la surprise en rejoignant Jay-Z à New York, sa première performance live depuis deux ans. En attendant un véritable retour musical, les fans parisiens auront donc eu droit à Riri dans le public. Chez Céline Dion, excusez du peu. (mbr)

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On pleure la Mick Jagger française
La plus déjantée et talentueuse des chanteuses françaises, Catherine Ringer, la dernière des Rita Mitsouko, a rejoint Fred Chichin et Marcia Baïla, qui avait donné son nom à un tube qui changea le vin en sangria.
Dans mon souvenir très peu encyclopédique, on ne parlait pas encore de la French Touch. Entre musette et rock alternatif (pardon si ce n’est pas du tout ça), les Rita Mitsouko eurent l’effet d’un nectar venu d’une planète inconnue. Dans les années 80, les codes explosent. Le couple Catherine Ringer-Fred Chichin – elle, toujours nommée en premier – crève l’écran de la télé alors toute puissante avec Marcia Baïla, hommage espagnolisant à Marcia Moretto, une danseuse argentine morte d’un cancer du sein à 36 ans, qui les avait accompagnés sur scène.
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