Voici les looks les plus fous de la Fashion Week de New York
Du 10 au 15 septembre, de nombreux créateurs ont dévoilé leurs collections printemps-été 2027. Grande première cette année pour la Fashion Week américaine: la fourrure y était totalement interdite. Outre des silhouettes élégantes, les podiums ont aussi réservé quelques créations particulièrement audacieuses.
Ralph Lauren
Ralph Lauren a donné le coup d’envoi de la Fashion Week de New York avec des looks à la fois romantiques et décontractés. Pantalons cargo associés à des vestes en brocart, kimonos portés avec des jeans boyfriend: les références historiques se mêlaient aux silhouettes contemporaines pour créer des contrastes saisissants, écrit Vogue.
Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger a présenté sa collection à l’hôtel Plaza, où il possède un penthouse. Au programme: un mélange de style preppy et de streetwear inspiré des années 1990. Outre les couleurs emblématiques de la marque – rouge, blanc et bleu –, les mannequins ont également défilé en jaune et en vert. Blazers à carreaux, polos oversize et bobs figuraient notamment parmi les pièces phares.
Proenza Schouler
Les créations de Proenza Schouler sont réputées pour mêler décontraction, luxe et minimalisme. Cette année, la maison a misé sur une palette particulièrement éclatante.
Coach
Pour célébrer ses 85 ans, Coach a envoyé ses mannequins sur le podium coiffés de chapeaux d’anniversaire et chargés de cadeaux. Inspirés des années 1990, les looks mêlaient romantisme et fonctionnalité, relève Hypebae. Aux teintes pastel s’ajoutaient également plusieurs nuances métalliques.
Cult Gaia
La collection de Cult Gaia, baptisée «Behesht» – «paradis» en persan –, faisait la part belle aux pétales de fleurs, aux robes aériennes et aux formes intrigantes. Principalement connue pour ses sacs aux allures d’œuvres d’art, la marque a une nouvelle fois dévoilé des pièces particulièrement spectaculaires.
Vivet
Vivet, la marque du créateur de contenu et entrepreneur Kai Cenat, a fait ses débuts à la Fashion Week de New York. La collection se distinguait par une esthétique très urbaine et une forte présence du cuir.
Pipenco
Les origines roumaines de Lauren Pipenco étaient omniprésentes dans sa collection, qui revisitait le folklore à travers des créations audacieuses et sculpturales. La créatrice a également intégré à plusieurs reprises des pièces Ugg, marque avec laquelle elle collaborera prochainement.
Christian Siriano
Le créateur américain Christian Siriano s’était fait connaître du grand public en 2007, lorsqu’il était devenu le plus jeune vainqueur de la quatrième saison de l’émission américaine Project Runway. Près de vingt ans plus tard, ses looks flamboyants continuent d’attirer tous les regards.
Diane von Furstenberg
La créatrice belgo-américaine est notamment devenue célèbre grâce à ses robes portefeuille. Elle en a de nouveau présenté plusieurs dans cette collection, avec cette fois un accent particulier mis sur la couleur.
Alice + Olivia
Alice + Olivia a présenté des looks féeriques, constellés d’imprimés floraux, sous le slogan «Bienvenue au pays des merveilles».
Christian Cowan
Pour sa dernière collection, Christian Cowan s’est inspiré de tissus datant des années 1920 et 1950, qu’il a intégrés à des silhouettes très contemporaines. Corsets en cristal, robes fluides en soie et abondance de dentelle composaient notamment le vestiaire.
Calvin Klein
La nouvelle collection de Calvin Klein a prouvé que les tenues de bureau peuvent, elles aussi, capter tous les regards. La maison a présenté des silhouettes minimalistes et élégantes, dans une palette de couleurs plutôt sobres.
Conner Ives
Installé depuis plusieurs années à Londres, le créateur Conner Ives a fait ses débuts à la Fashion Week de New York. Son t-shirt portant le slogan «Protect the Dolls» était déjà devenu viral. Pour son premier défilé new-yorkais, Ives a présenté des créations extravagantes et colorées. Le casting prestigieux a également attiré l’attention: Lila Moss et la princesse Maria-Olympia de Grèce figuraient notamment parmi les mannequins.
Carolina Herrera
Pour célébrer les 45 ans de Carolina Herrera, le directeur artistique Wes Gordon s’est inspiré du glamour des années 1980. A côté de silhouettes très graphiques en noir, blanc et jaune taxi, la collection comprenait également des pièces plus douces déclinées en vert pistache, rose poudré, saumon et bleu ciel.
Les stars
Les mannequins n’étaient pas les seuls à faire sensation: les célébrités présentes autour des podiums avaient elles aussi sorti le grand jeu.