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Fashion Week de New York 2026: les looks les plus marquants

A model walks the runway during the Christian Siriano Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Thursday, Sept. 10, 2026, in New York. (AP Photo/Vincent Alban) NYFW S,S 2027 ...
La Fashion Week de New York a dévoilé les collections printemps-été 2027 avec une nouveauté majeure cette année: l’interdiction de la fourrure.Image: keystone

Voici les looks les plus fous de la Fashion Week de New York

Chapeaux d’anniversaire, robes sculpturales, stars au premier rang et une nouveauté de taille: pour la première fois, la Fashion Week de New York s’est déroulée sans fourrure. Retour en images sur les looks qui ont marqué cette édition.
17.09.2026, 05:3917.09.2026, 05:39
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Du 10 au 15 septembre, de nombreux créateurs ont dévoilé leurs collections printemps-été 2027. Grande première cette année pour la Fashion Week américaine: la fourrure y était totalement interdite. Outre des silhouettes élégantes, les podiums ont aussi réservé quelques créations particulièrement audacieuses.

Ralph Lauren

Ralph Lauren a donné le coup d’envoi de la Fashion Week de New York avec des looks à la fois romantiques et décontractés. Pantalons cargo associés à des vestes en brocart, kimonos portés avec des jeans boyfriend: les références historiques se mêlaient aux silhouettes contemporaines pour créer des contrastes saisissants, écrit Vogue.

A model walks the runway during the Ralph Lauren Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Wednesday, Sept. 9, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) NYFW - ...
Pantalon ou jupe? Difficile à dire ici.Image: keystone
A model walks the runway during the Ralph Lauren Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Wednesday, Sept. 9, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) NYFW - ...
Ce mannequin porte un manteau kimono avec un jean.Image: keystone

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger a présenté sa collection à l’hôtel Plaza, où il possède un penthouse. Au programme: un mélange de style preppy et de streetwear inspiré des années 1990. Outre les couleurs emblématiques de la marque – rouge, blanc et bleu –, les mannequins ont également défilé en jaune et en vert. Blazers à carreaux, polos oversize et bobs figuraient notamment parmi les pièces phares.

Gigi Hadid walks the runway during the Tommy Hilfiger/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Thursday, Sept. 10, 2026, in New York. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP) Gigi Hadi ...
Gigi Hadid a ouvert le défilé.Image: keystone
Romeo Beckham walks the runway during the Tommy Hilfiger/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Thursday, Sept. 10, 2026, in New York. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP) Romeo ...
Romeo Beckham a clôturé le show.Image: keystone
Le chien de Taylor Swift et Travis Kelce s’invite dans cette pub prestigieuse
Le chien de Taylor Swift et Travis Kelce s’invite dans cette pub prestigieuse

Proenza Schouler

Les créations de Proenza Schouler sont réputées pour mêler décontraction, luxe et minimalisme. Cette année, la maison a misé sur une palette particulièrement éclatante.

PROENZA SCHOULER Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on September 2026 - New York, USA 10/09/2026 PROENZA SCHOULER Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on Septembe ...
Des imprimés animaliers mélangés entre eux.Image: www.imago-images.de
PROENZA SCHOULER Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on September 2026 - New York, USA 10/09/2026 PROENZA SCHOULER Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on Septembe ...
La robe jaune et noire existait également dans une version bleue.Image: imago

Coach

Pour célébrer ses 85 ans, Coach a envoyé ses mannequins sur le podium coiffés de chapeaux d’anniversaire et chargés de cadeaux. Inspirés des années 1990, les looks mêlaient romantisme et fonctionnalité, relève Hypebae. Aux teintes pastel s’ajoutaient également plusieurs nuances métalliques.

COACH Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on September 2026 - New York, USA 09/09/2026 COACH Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on September 2026 - New York, USA ...
La robe à paillettes était parfaitement dans le thème pour l’anniversaire de la maison.Image: imago
COACH Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on September 2026 - New York, USA 09/09/2026 COACH Spring/Summer 2027 runway during New York Fashion Week on September 2026 - New York, USA ...
Le costume était si minimaliste qu’une chemise aurait visiblement été de trop.Image: imago

Cult Gaia

La collection de Cult Gaia, baptisée «Behesht» – «paradis» en persan –, faisait la part belle aux pétales de fleurs, aux robes aériennes et aux formes intrigantes. Principalement connue pour ses sacs aux allures d’œuvres d’art, la marque a une nouvelle fois dévoilé des pièces particulièrement spectaculaires.

cult Gaia
Le drapé du chapeau faisait écho à celui de la robe asymétrique.Image: imago
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La robe avait des airs de flamant rose.Image: imago
Cult Gaia
Le haut de cette robe féerique prenait la forme d’une fleur.Image: imago

Vivet

Vivet, la marque du créateur de contenu et entrepreneur Kai Cenat, a fait ses débuts à la Fashion Week de New York. La collection se distinguait par une esthétique très urbaine et une forte présence du cuir.

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Le mannequin portait un immense manteau en fausse fourrure.Image: instagram/vivetofficial
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Des mules transparentes complétaient ce look oversize.Image: instagram/vivetofficial

Pipenco

Les origines roumaines de Lauren Pipenco étaient omniprésentes dans sa collection, qui revisitait le folklore à travers des créations audacieuses et sculpturales. La créatrice a également intégré à plusieurs reprises des pièces Ugg, marque avec laquelle elle collaborera prochainement.

Pipenco
Le look rappelle un peu une citrouille. Parfait, à l'approche de l'automne.Image: instagram/pipencolorena
pipenco
Toujours sur le thème d'Halloween: Un manteau aux allures de toile d’araignée.Image: instagram/pipencolorena
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Au moins, ce mannequin ne risquait pas d’avoir froid à la tête.Image: instagram/pipencolorena

Christian Siriano

Le créateur américain Christian Siriano s’était fait connaître du grand public en 2007, lorsqu’il était devenu le plus jeune vainqueur de la quatrième saison de l’émission américaine Project Runway. Près de vingt ans plus tard, ses looks flamboyants continuent d’attirer tous les regards.

Coco Rocha walks the runway during the Christian Siriano Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Thursday, Sept. 10, 2026, in New York. (AP Photo/Vincent Alban) Coco Rocha
Le mannequin Coco Rocha porte un ensemble deux pièces.Image: keystone
EDS NOTE: NUDITY - A model walks the runway during the Christian Siriano Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Thursday, Sept. 10, 2026, in New York. (AP Photo/Vincent Al ...
Un look aux inspirations gothiques.Image: keystone
A model walks the runway during the Christian Siriano Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Thursday, Sept. 10, 2026, in New York. (AP Photo/Vincent Alban) NYFW S,S 2027 ...
La preuve que les fleurs roses ne sont pas réservées aux femmes.Image: keystone
A model walks the runway during the Christian Siriano Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Thursday, Sept. 10, 2026, in New York. (AP Photo/Vincent Alban) NYFW S,S 2027 ...
Une robe dans l’une des couleurs tendance du moment: le violet.Image: keystone

Diane von Furstenberg

La créatrice belgo-américaine est notamment devenue célèbre grâce à ses robes portefeuille. Elle en a de nouveau présenté plusieurs dans cette collection, avec cette fois un accent particulier mis sur la couleur.

Diane von Furstenberg Spring/Summer 2027 Ready-to-Wear Collection fashion show during New York Fashion Week NYFW on September 10, 2026. Diane von Furstenberg Spring/Summer 2027 Ready-to-Wear Collectio ...
Encore une robe dans la couleur tendance du moment.Image: imago
Diane von Furstenberg Spring/Summer 2027 Ready-to-Wear Collection fashion show during New York Fashion Week NYFW on September 10, 2026. Diane von Furstenberg Spring/Summer 2027 Ready-to-Wear Collectio ...
Les mannequins ont défilé dans pratiquement toutes les couleurs imaginables.Image: imago

Alice + Olivia

Alice + Olivia a présenté des looks féeriques, constellés d’imprimés floraux, sous le slogan «Bienvenue au pays des merveilles».

Alice and Olivia presentation during New York Fashion Week Spring/Summer 2027 Featuring: Atmosphere Where: New York, New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: Jennifer Graylock/INSTARimages ED ...
Une somptueuse robe à fleurs.Image: imago
Alice and Olivia presentation during New York Fashion Week Spring/Summer 2027 Featuring: Atmosphere Where: New York, New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: Jennifer Graylock/INSTARimages ED ...
Cette robe arborait des fleurs encore plus imposantes, assorties au décor.Image: imago

Christian Cowan

Pour sa dernière collection, Christian Cowan s’est inspiré de tissus datant des années 1920 et 1950, qu’il a intégrés à des silhouettes très contemporaines. Corsets en cristal, robes fluides en soie et abondance de dentelle composaient notamment le vestiaire.

Christian Cowan, Spring 2027 New York Fashion Week, USA - 11 Sep A model walks the runway Models walk the runway at the Christian Cowan fashion show during New York Fashion Week at The Glasshouse on S ...
Les mannequins portaient avec leurs robes des bas transparents s’arrêtant sous le genou.Image: imago
Christian Cowan, Spring 2027 New York Fashion Week, USA - 11 Sep A model walks the runway Models walk the runway at the Christian Cowan fashion show during New York Fashion Week at The Glasshouse on S ...
Cette robe transparente laissait apparaître la lingerie portée dessous.Image: imago

Calvin Klein

La nouvelle collection de Calvin Klein a prouvé que les tenues de bureau peuvent, elles aussi, capter tous les regards. La maison a présenté des silhouettes minimalistes et élégantes, dans une palette de couleurs plutôt sobres.

Conner Ives

Installé depuis plusieurs années à Londres, le créateur Conner Ives a fait ses débuts à la Fashion Week de New York. Son t-shirt portant le slogan «Protect the Dolls» était déjà devenu viral. Pour son premier défilé new-yorkais, Ives a présenté des créations extravagantes et colorées. Le casting prestigieux a également attiré l’attention: Lila Moss et la princesse Maria-Olympia de Grèce figuraient notamment parmi les mannequins.

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La princesse Maria-Olympia de Grèce a fait ses débuts sur les podiums à New York.Image: instagram/connerives
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Lila Moss, fille de Kate Moss, porte une veste ornée de fausses bordures.Image: instagram/connerives

Carolina Herrera

Pour célébrer les 45 ans de Carolina Herrera, le directeur artistique Wes Gordon s’est inspiré du glamour des années 1980. A côté de silhouettes très graphiques en noir, blanc et jaune taxi, la collection comprenait également des pièces plus douces déclinées en vert pistache, rose poudré, saumon et bleu ciel.

A model walks the runway wearing a garment from the Carolina Herrera fashion brand at New York Fashion Week, United States, 14 September 2026. The American brand celebrated its 45th anniversary at New ...
Une robe d'inspiration très rétro.Image: imago
A model walks the runway wearing a garment from the Carolina Herrera fashion brand at New York Fashion Week, United States, 14 September 2026. The American brand celebrated its 45th anniversary at New ...
Des boucles d’oreilles assorties à une robe vert pistache.Image: imago

Les stars

Les mannequins n’étaient pas les seuls à faire sensation: les célébrités présentes autour des podiums avaient elles aussi sorti le grand jeu.

Cynthia Erivo arrives at the Ralph Lauren Spring/Summer 2027 presentation as part of New York Fashion Week on Wednesday, Sept. 9, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Cynthia Erivo
Cynthia Erivo chez Ralph Lauren.Image: keystone
September 10, 2026: Kate Moss arrived at the Tommy Hilfiger Spring/Summer 2027 show at the Plaza Hotel in New York City - ZUMAh16_ 20260910_zaf_h16_022 Copyright: xDanxHerrickx
Kate Moss a assisté au défilé Tommy Hilfiger.Image: imago
Celebrities at the New York Fashion Week Tommy Hilfiger Show Featuring: Victoria Justice Where: New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: AdMedia/MediaPunch/INSTARimages EDITORIAL USE ONLY. NO ...
Victoria Justice faisait également partie des forces en présence.Image: www.imago-images.de
Supermodel Iman bei Cult Gaia
La top-modèle Iman avait des airs de poupée chez Cult Gaia.Image: imago
Helena Christensen
Helena Christensen est arrivée au défilé Cult Gaia dans une robe turquoise et or.Image: imago
New York September 10, 2026. Anna Wintour, at Diane von Furstenberg Spring Summer 2007 Fashion Show at the High Line in New York. September 10, 2026. Copyright: xRWx
Anna Wintour a également fait une apparition remarquée à l’événement Diane von Furstenberg.Image: imago
Outside arrivals at the New York Fashion Week - Fall/Winter 2026 Calvin Klein show Featuring: Lily Collins Where: New York City, New York, United States When: 13 Feb 2026 Credit: Roger Wong/INSTARimag ...
Chez Calvin Klein, Lily Collins a ajouté une petite touche de couleur à une tenue autrement entièrement grise.Image: imago
Celebrities at the New York Fashion Week Tommy Hilfiger Show Featuring: Lucien Laviscount, Brooks Nader Where: New York, New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: Janet Mayer/INSTARimages.com ...
Connu notamment pour son rôle dans Emily in Paris, Lucien Laviscount était accompagné de Brooks Nader.Image: imago
Celebrities at the New York Fashion Week Tommy Hilfiger Show Featuring: Patrick Schwarzenegger Where: New York, New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: Janet Mayer/INSTARimages.com EDITORIAL ...
Patrick Schwarzenegger a assisté au défilé Tommy Hilfiger.Image: imago
Celebrities at the New York Fashion Week Tommy Hilfiger Show Featuring: Winnie Harlow Where: New York, New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: Janet Mayer/INSTARimages.com EDITORIAL USE ONLY ...
Le mannequin Winnie Harlow chez Tommy Hilfiger.Image: imago
Alice and Olivia presentation during New York Fashion Week Spring/Summer 2027 Featuring: Jessica Alba Where: New York, New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: Jennifer Graylock/INSTARimages ...
Jessica Alba a assisté au show Alice + Olivia.Image: imago
Alice and Olivia presentation during New York Fashion Week Spring/Summer 2027 Featuring: Paris Hilton Where: New York, New York, United States When: 10 Sep 2026 Credit: Jennifer Graylock/INSTARimages ...
Paris Hilton était également de la partie.Image: imago
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