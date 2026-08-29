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9 tendances qui vont dominer tous nos looks cet automne

mugler Herbst 2026 lila
Mugler combine plusieurs tendances avec ce look: le violet et les épaulettes.Image: Instagram/muglerofficial

9 tendances qui vont dominer tous nos looks cet automne

Les températures commencent à baisser: il est temps de préparer sa garde-robe pour l’automne. Voici les couleurs, matières et coupes qui seront particulièrement tendance cette saison.
29.08.2026, 11:4429.08.2026, 11:44

L’été est presque terminé et l’automne commence doucement à s’installer. Outre l’incontournable veste de mi-saison, d’autres pièces très automnales peuvent déjà faire leur entrée dans nos armoires. Les looks présentés sur les podiums par les créateurs et les marques indiquent quelles couleurs, formes et matières domineront cette saison. Voici les grandes tendances de l’automne.

Table des matières
Couleurs
Fausse fourrure
Cuir
Dentelle
Denim
Coupes tailleur
Imprimés animaliers
Carreaux
Cuissardes

Couleurs

La teinte automnale par excellence reste évidemment le brun. Portée en total look, cette teinte terreuse se marie aussi très bien avec une autre couleur tendance: le vert. Des tenues déclinées dans toutes les nuances de vert ont été vues chez Balenciaga, Loewe ou Chloé, écrit Vogue.

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L’aubergine s’accorde elle aussi très bien avec le brun. On la retrouve sur des robes, des manteaux ou en total look. Des grands noms de la mode comme Mugler, Ferragamo, Loewe et Tory Burch ont également misé sur des silhouettes entièrement violettes et très opulentes lors de leurs défilés, selon Grazia.

Le gris, le noir ou le beige se marient particulièrement bien avec cette couleur. Et le rouge aura lui aussi toute sa place cet automne.

Balenciaga Herbst Winter 2026/2027
Balenciaga a présenté le violet en total look.Image: Instagram/thefashioncommentator_

Le jaune beurre est habituellement davantage associé au printemps. Mais selon des maisons comme Alaïa, Chanel ou Schiaparelli, il pourra désormais aussi se porter pendant les mois plus froids. Associé à des matières comme la laine, le cuir ou la fausse fourrure, il crée un contraste particulièrement réussi. Et, avantage pratique, il permet d’intégrer facilement des pièces estivales dans des tenues d’automne.

260307 -- PARIS, March 7, 2026 -- A model presents a creation from the ready-to-wear Fall/Winter 2026-2027 collections by Loewe during the Paris Fashion Week, in Paris, France, on March 6, 2026. MeetE ...
Un look automnal jaune beurre signé Loewe.Image: www.imago-images.de

Comme alternative au noir, des marques comme Chanel ou Bottega Veneta ont présenté des looks bleu électrique.

Bottega Veneta Fashion Show Ready to Wear Collection Fall Winter 2026 2027 at Milan Fashion Week MLFW, on February 28th, 2026 Bottega Veneta Fashion Show Ready to Wear Collection Fall Winter 2026 2027 ...
Le bleu électrique est le nouveau noir.Image: www.imago-images.de

Fausse fourrure

La fausse fourrure domine les capitales de la mode et semble incontournable dans les rues en 2026, écrit Grazia. Des créateurs comme Bottega Veneta, Gucci ou Saint Laurent ont présenté les déclinaisons les plus audacieuses. Courte, en manteau ou en étole: cette matière transforme n’importe quelle tenue en look affirmé.

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Deux tendances automnales réunies: la fausse fourrure et l’imprimé léopard.Image: www.imago-images.de

Cuir

Les classiques comme la laine et la maille restent bien sûr omniprésents. Mais cet automne, le cuir vient s’y ajouter. Cette matière brillante a notamment été vue chez Hermès, Isabel Marant ou Balenciaga. Au-delà du noir, les pièces en cuir se déclinent dans toutes sortes de couleurs et de formes: trench, pantalon ou robe. La matière fonctionne également très bien en total look.

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Isabel Marant a présenté un ensemble veste-pantalon en cuir rouge.Image: www.imago-images.de

Dentelle

La dentelle fait partie, avec le cuir et la fausse fourrure, des matières tendance de cet automne. Saint Laurent, Off White ou Chloé ont notamment présenté des robes nuisette épurées agrémentées de petits détails en dentelle ou des jupes longues transparentes dans un style Dark Romance, écrit Instyle.

Erdem Fashion Show Ready to Wear Collection Fall Winter 2026 2027 during London Fashion Week LFW February 22nd, 2026 Erdem Fashion Show Ready to Wear Fall Winter 2026 2027 Collection during London Fas ...
Une robe en dentelle chez Erdem.Image: www.imago-images.de

Comme son nom l’indique, le style Dark Romance se veut plus sombre et reprend souvent des éléments associés à l’époque victorienne. Des marques comme Erdem ou Fendi ont montré comment associer au mieux cette matière. La maille ou le cuir offrent notamment un joli contraste. La dentelle fonctionne aussi très bien portée en superposition.

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Denim

PFW - Zimmermann Runway A model walks the runway during the Zimmermann Womenswear Fall/Winter 2026-2027 show as part of Paris Fashion Week on March 9, 2026 in Paris, France. Photo by Alain Gil Gonzale ...
Chez Zimmermann, le mannequin portait une robe en jean.Image: www.imago-images.de

Le jean fonctionne toujours et se marie avec presque tout. Le total denim à la Britney Spears et Justin Timberlake n’est plus un faux pas. Cet automne, la matière peut se porter en total look, avec des ornements, des paillettes, des perles ou des déchirures. Dior, Zimmermann et Isabel Marant l’ont notamment montré sur les podiums.

Coupes tailleur

A model wears a creation from the Saint Laurent Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Tuesday, March 3, 2026. (AP Photo/Tom Nicholson) France Fashion Saint Laurent F,W 26,2 ...
Chez Saint Laurent, le mannequin portait un costume à épaulettes.Image: Keystone

Cette tendance pourrait particulièrement séduire les personnes qui travaillent au bureau. Le terme «tailoring» vient de l’anglais «tailleur» et désigne des vêtements aux coupes nettes et précises. Des maisons comme Prada, Saint Laurent ou Balenciaga ont ainsi présenté des costumes et des blazers aux épaules larges, aux revers très structurés et à la taille ajustée, qui dégagent une impression de puissance. Cette tendance remet aussi au goût du jour un grand classique des années 80: les épaulettes.

Imprimés animaliers

Isabel Marant Womenswear Collection Pr�t � Porter Automne Hiver 2026 2027 show as part of Paris Fashion Week PFW , � Paris, France, le 5 mars 2026 Bestimage Runway during the Isabel Marant Womenswear ...
Isabel Marant a présenté une veste à imprimé zèbre.Image: www.imago-images.de

Comme presque chaque année, l’imprimé léopard est de nouveau – ou toujours – à la mode. Mais au-delà de ce grand classique, les défilés ont aussi fait la part belle à de nombreux autres motifs animaliers, comme le zèbre, le tigre ou le faon. Isabel Marant, Fendi, Chanel ou Dolce & Gabbana ont montré comment les porter. Et pas besoin d’en faire trop: une petite pièce suffit pour donner du caractère à une tenue par ailleurs sobre. Le résultat reste ainsi élégant.

Carreaux

Bottega Veneta Fashion Show Ready to Wear Collection Fall Winter 2026 2027 at Milan Fashion Week MLFW, on February 28th, 2026 Bottega Veneta Fashion Show Ready to Wear Collection Fall Winter 2026 2027 ...
Les hommes aussi peuvent adopter la tendance. Ici, un manteau à carreaux chez Bottega Veneta.Image: www.imago-images.de

Les carreaux restent eux aussi tendance cette saison, comme l’ont montré Chanel, Stella McCartney ou Bottega Veneta. Ils fonctionnent même en total look. On les retrouve sur des manteaux, des tailleurs-pantalons ou des jupes.

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Cuissardes

Milano Fashion Week - Women F/W 26-27 Max Mara fashion show Catwalk Milan, Italy Milano Fashion Week - Women F/W 26-27 Max Mara fashion show Catwalk Milan, Italy 26th February 2026 SGPItalia id 134533 ...
Un look signé Max Mara.Image: www.imago-images.de

Qu’elles soient larges ou ajustées, les cuissardes sont une valeur sûre cet automne. Avec une tige ample et souple, elles permettent même de glisser un pantalon large à l’intérieur. Mais les modèles plus moulants sont eux aussi tendance, selon Instyle, et se portent particulièrement bien avec des robes ou des jupes courtes. (adapt. dal)

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