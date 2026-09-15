Du gâteau à la censure: les 10 pires looks des Emmys

Si le tapis rouge des Emmy Awards nous a gratifiés de quelques merveilles, il y a aussi eu des choix beaucoup plus difficiles à défendre. De l’improbable pantalon de Shailene Woodley à une robe meringue qui filerait de l'urticaire à Marie-Antoinette, voici les 10 looks qui nous ont arraché des larmes de sang.

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Les Emmy Awards récompensent le meilleur de la télévision américaine. Sur le tapis rouge, en revanche, tout le monde ne décroche pas forcément la statuette du bon goût. La 78e cérémonie, organisée lundi 14 septembre à Los Angeles, a offert son lot de robes spectaculaires et de créations de grands couturiers.

Mais il y avait aussi de quoi s'arracher les pupilles. Et une candidate semble avoir pris une sérieuse longueur d’avance.

Shailene Woodley

Pour les Emmy Awards, Shailene Woodley avait choisi Balenciaga et un assemblage particulièrement audacieux. Reste que le résultat a surtout largement divisé les réseaux sociaux et les médias spécialisés.

Un look difficile à oublier. Pas forcément pour les bonnes raisons. Image: Variety

Et on les comprend. Franchement, on ne sait même pas par où commencer. A croire que chaque élément a été choisi dans une pièce différente, puis réuni à la faveur d’une panne de courant.

Ciara Miller

Ciara Miller avait une idée simple: du blanc en haut, du blanc en bas.

Sauf qu'un détail problématique saute rapidement aux yeux. Image: Variety

Encore fallait-il que les deux blancs soient les mêmes. Disons que pour une cérémonie télévisée regardée par des millions de personnes, le raccord lumière méritait peut-être une répétition générale.

Fiona Dourif

Fiona Dourif a tenté le grand manteau rouge sombre façon fourrure, avec cape assortie. Une tenue parfaite pour traverser Westeros en plein hiver, un peu moins pour fouler le tapis rouge des Emmys.

Une tenue digne d’une scène particulièrement sanglante de Game of Thrones. WireImage

Le Daily Beast a notamment rapproché la création d’une «slanket», autrement dit une couverture à manches. Ouïe.

Rachel Sennott

Cachez-moi cette culotte que je ne saurais voir! Image: Variety

Rachel Sennott avait choisi une robe Balenciaga rose vif, plissée, très transparente et assez généreuse avec la notion de sous-vêtements visibles. L’idée était évidemment d’être sexy et irrévérencieuse. Plusieurs critiques y ont plutôt vu une nuisette arrivée par erreur sur le tapis rouge.

Lisa Ann Walter

Lisa Ann Walter non plus n’avait pas fait dans la demi-mesure. Le résultat avait quelque chose de spectaculaire, certes. Mais aussi et surtout un petit côté «la veuve du propriétaire du château vient annoncer que personne ne quittera les lieux vivant».

Halloween n'est que dans un mois et demi, Lisa. Getty Images North America

Lukita Maxwell

Une jupe tellement volumineuse qu’on espère que Lukita avait réservé deux sièges. Image: NBCUniversal

Il fallait de la place autour de Lukita Maxwell. L’actrice avait opté pour une création Louis Vuitton crème tirant vers le jaune, qui aurait fait pâlir de jalousie Marie-Antoinette. Manquait plus que la perruque.

Denée Benton

Denée Benton avait visiblement décidé de venir aux Emmys avec sa propre signalétique de censure. Sa robe noire, quasi intégralement transparente, était traversée de quelques bandes opaques savamment placées là où, d’ordinaire, les chaînes de télévision préfèrent justement flouter l’image.

La robe était équipée de sa propre barre de censure. Image: NBCUniversal

Le résultat ressemblait à mi-chemin entre une robe de gala et un avertissement parental.

Kristen Bell

The Independent a comparé la création à du tissu passé dans une déchiqueteuse à papier. Getty Images North America

Kristen Bell, pour sa part, avait misé sur une robe Alberta Ferretti claire et asymétrique, prolongée par une cape. Pas franchement un désastre, mais pas suffisamment convaincant pour échapper aux listes des flops. Au moins, ça change des sequins.

Trisha Paytas

Trisha Paytas avait opté pour une robe dorée scintillante accompagnée d’une immense demi-jupe bleu marine. Un mélange discret comme un feu d’artifice dans une bibliothèque.

Elle baisse les yeux, on ne la voit plus. Image: Deadline

The List a surtout relevé qu’elle était si bien assortie aux couleurs bleu et or de la cérémonie qu’elle semblait presque se fondre dans le décor. Remarquez, c'est une manière particulièrement efficace d’éviter les critiques.

Meg Stalter

Enfin, impossible de clore ce top 10 des tenues les plus improbables de la soirée sans évoquer Meg Stalter. L’actrice est arrivée le corps peint en doré, vêtue d’un bikini et équipée d’immenses ailes, avec un globe au-dessus de la tête.

Meg Stalter s’était tout simplement transformée en statuette Emmy. Image: NBCUniversal

Impossible cependant de la classer honnêtement parmi les pires tenues de la soirée: contrairement aux autres, le mauvais goût faisait ici partie du cahier des charges. Et elle a au moins eu la décence de prévenir tout le monde.

Vidéo: watson