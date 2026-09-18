Chanel reste la marque de mode la plus en vogue, selon le dernier Lyst Index, devant Miu Miu et Dior. Image: In Pictures

Voici les 10 marques les plus populaires du moment

Quatre fois par an, Lyst dévoile son classement des marques et produits les plus populaires. Quels labels sont particulièrement recherchés cette fois-ci et qui arrive en tête? Voici un aperçu.

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C’est reparti! Lyst vient de publier son nouveau classement des marques de mode les plus populaires. Par populaire, entendez: les plus tendances, pas forcément les plus accessibles. Aux côtés de plusieurs noms bien connus, un label en particulier a connu une progression spectaculaire et s’est hissé pour la première fois dans le top 10.

Le Lyst Index est un classement trimestriel des marques et produits de mode les plus tendance sur Internet. Pour l’établir, la plateforme analyse notamment les réseaux sociaux, les recherches en ligne, les contenus éditoriaux ainsi que les nouveaux canaux liés à l’intelligence artificielle.

La demande actuelle montre que les marques associées aux vacances et à l’univers des resorts dominent le classement.

Une tendance qui correspond bien à l’été particulièrement chaud de cette année: les accessoires destinés aux journées estivales figurent en tête des produits les plus recherchés. Les consommatrices et consommateurs se sont ainsi davantage tournés vers des marques capables de capter l’air du temps.

Chanel

Chanel occupe une nouvelle fois la tête du classement. Une raison pourrait être l’arrivée du directeur artistique Matthieu Blazy, aux commandes depuis octobre 2025. La marque s’est débarrassée de son image poussiéreuse et séduit de plus en plus la jeune génération.

A$AP Rocky est ambassadeur de Chanel. Image: imago

Cette volonté de séduire un public plus jeune se reflète également dans le choix des ambassadeurs de Chanel. Alors même que Chaneln’a pas de ligne ou de collection masculine dédiée, deux hommes représentent désormais la marque: l’acteur Pedro Pascal et le rappeur A$AP Rocky. Ce qui n’empêche d’ailleurs pas Jacob Elordi, Bad Bunny ou Harry Styles de porter des vêtements de la maison.

Les lunettes Shield de Chanel sont le septième produit le plus populaire du Lyst Index. Image: chanel.com

Dans le même temps, les recherches concernant les lunettes de soleil Chanel sur Lyst ont augmenté de 70% par rapport au trimestre précédent.

Miu Miu

Miu Miu, la filiale légèrement moins chère de Prada et dont le nom fait référence à Miuccia Prada, vise un public un peu plus jeune que la maison mère. La marque fait son retour dans le top 3 et gagne deux places, après une hausse de 30% des recherches par rapport au trimestre précédent.

Le fameux sac au crochet. Image: stockx.com

Les sacs au crochet de Miu Miu ainsi qu’une collaboration très convoitée avec New Balance, notamment aperçue à Wimbledon, ont permis au label de progresser nettement dans le classement.

Dior

La maison française Dior est la deuxième plus grande marque de l’empire du luxe LVMH. Depuis l’année dernière, le designer britannique Jonathan Anderson y donne le ton, visiblement avec succès: il a non seulement remplacé le logo Dior tout en majuscules par l’écriture traditionnelle mêlant majuscules et minuscules, mais il a également rencontré le succès avec une collection de sacs faisant référence aux titres de grandes œuvres littéraires.

Ce tote bag au design inspiré d’un livre coûte 3000 francs. Image: dior.com

Saint Laurent

Saint Laurent est indissociable du top 5 du classement. Ses créations élégantes et intemporelles pourraient en être l’une des raisons. Là encore, des ambassadeurs tels que Connor Storrie ont contribué à attirer une clientèle plus jeune.

Connor Storrie portait du Saint Laurent au Met Gala. Image: keystone

Gucci

Gucci s’est déjà fait remarquer par le passé avec ses looks très voyants et ses pièces spectaculaires, souvent été aperçues sur les jeunes passionnés de mode. Depuis 2025, Demna Gvasalia, qui se fait désormais simplement appeler Demna, dirige la création de la marque. Auparavant directeur artistique de Balenciaga, il sait toujours comment attirer l’attention.

Les escarpins Vittoria coûtent 790 francs. Image: gucci.com

Les tongs Gucci étaient le quatrième produit le plus populaire, selon le Lyst Index.

Prada

Prada a gagné en popularité cette fois-ci et figure dans le top 10 aux côtés de sa filiale Miu Miu. Après avoir officié plusieurs années chez Dior, Raf Simons oeuvre désormais en tant que directeur artistique de la marque, aux côtés de Miuccia Prada.

Ce n’est pas pour rien qu’un célèbre film s’intitule Le Diable s’habille en Prada. Image: imago

Ralph Lauren

Ralph Lauren incarne les Etats-Unis comme aucune autre marque, et plus précisément la côte Est américaine. Si son style élégant et décontracté, sportif et chic, séduit une clientèle bourgeoise et financièrement aisée, elle ne se limite pas à ça.

Avec ou sans pull posé sur les épaules: le polo reste très populaire. Image: ralphlauren.ch

Bien que Ralph Lauren ait lancé son empire de la mode avec une collection de cravates, son produit le plus populaire aujourd’hui est le polo.

Burberry

Burberry a également gagné un peu en popularité. Ses produits intemporels et emblématiques, à l’image du trench-coat, sont cultes depuis toujours.

Romeo Beckham est associé à la marque depuis son enfance. Image: keystone

Coach

L’entreprise américaine Coach est surtout connue pour ses sacs. Et ceux-ci sont de nouveau volontiers portés par des stars comme Bella Hadid, Emily Ratajkowski ou Charli XCX. La marque séduit également de plus en plus la génération Z.

Emily Ratajkowski porte ici le célèbre sac Tabby. Image: instagram/coach

Un succès qui s’explique notamment par l’effet nostalgie, l’engouement autour de la tendance Y2K ainsi que par un rebranding réussi de ses sacs minimalistes.

Massimo Dutti

Les créations de Massimo Dutti sont intemporelles. Image: massimodutti.com

Massimo Dutti signe la plus forte progression du trimestre: la marque espagnole gagne huit places après une hausse de 43% des recherches. Parmi les moteurs de cette croissance figurent notamment la présence de célébrités au Festival de Cannes, ainsi que la demande croissante pour la garde-robe haut de gamme et d’inspiration méditerranéenne de la marque.

Cette chaussure coûte 130 francs. Image: massimodutti.com

Autre facteur possible: la tendance persistante du «quiet luxury», particulièrement facile à adopter grâce aux prix relativement abordables de Massimo Dutti. La tong de la marque est le sixième produit le plus populaire du classement.



Vidéo: watson