Le mouvement de contestation se poursuit au Sénégal

Les décombres d'un marché brûlé à Dakar vendredi, lors des protestations contre le report des élections et le président Macky Sall. Les forces de sécurité ont aussitôt dispersé les manifestants. Keystone

Le mouvement de contestation ne faiblit pas au Sénégal après des manifestations dont la répression a fait deux morts. Le pays est dans la tourmente depuis le report surprise de l'élection présidentielle.

Une enquête a été ouverte après la mort vendredi d'un étudiant à Saint-Louis (nord) dans des circonstances encore non élucidées. Un vendeur ambulant a, lui, succombé à ses blessures samedi à Dakar, victime selon ses proches d'un tir de gendarme la veille.

Le collectif Aar Sunu Election («Protégeons notre élection») a annoncé une nouvelle manifestation prévue mardi. Le président Macky Sall a pris de court tout le monde en reportant les élections à trois semaines du scrutin, une décision entérinée par l'Assemblée nationale qui voté un ajournement au 15 décembre, après avoir expulsé par la force les députés de l'opposition.

L'Assemblée a aussi voté le maintien au pouvoir de Macky Sall jusqu'à la prise de fonctions de son successeur, vraisemblablement début 2025. Son deuxième mandat expirait officiellement le 2 avril.

« Coup d'Etat constitutionnel»

Ce report a soulevé une indignation largement partagée sur les réseaux sociaux, l'opposition criant au «coup d'état constitutionnel». Les partenaires internationaux du Sénégal ont marqué leur préoccupation et appelé à organiser des élections le plus rapidement possible. (vz/ats)