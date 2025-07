La nature exacte de la panne qui touche Alaska Airlines n'est pour l'heure pas connue (image d'illustration). Keystone

Victime d'une panne, cette compagnie suspend tous ses vols

Les avions d'Alaska Airlines, cinquième plus grosse compagnie aérienne des Etats-Unis, sont cloués au sol en raison d'une panne informatique.

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a annoncé la suspension de tous ses vols, ainsi que de ceux de sa filiale Horizon Air, en raison d'une panne informatique dimanche soir.

«Alaska Airlines a connu une panne informatique qui a eu un impact sur ses opérations. Nous avons demandé une interruption temporaire des vols Alaska et Horizon Air jusqu'à ce que le problème soit résolu», a écrit la compagnie dans un communiqué.

Environ 140 destinations

Alaska Airlines n'a pas précisé la nature exacte de cette panne. Le site internet de la compagnie apparaissait en dérangement depuis environ 5 heures lundi, selon des sites spécialisés. Sollicitée par l'AFP, la compagnie aérienne n'a pas donné suite dans un premier temps.

Basée à Seattle, Alaska Airlines est la cinquième plus grosse compagnie aérienne des Etats-Unis depuis son rachat l'an dernier de Hawaiian Airlines. Les deux compagnies disposent d'une flotte de plus de 360 avions qui desservent environ 140 destinations, principalement dans l'ouest des Etats-Unis et dans l'archipel d'Hawaï. (jzs/ats)