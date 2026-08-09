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Equateur: 7 inculpations suite à l'assassinat de Fernando Villavicencio

Equateur: 7 inculpés pour l'assassinat d'un candidat à la présidence

epa10998595 Presidential candidate Fernando Villavicencio participates in a campaign rally, minutes before being shot to death, in Quito, Ecuador, 09 August 2023. EPA/STRINGER
Fernando Villavicencio a été assassiné à quelques jours du premier tour des élections présidentielles en Equateur.Keystone
Sept personnes ont été inculpées en Equateur pour leur participation à l'assassinat de Fernando Villavicencio, alors candidat à la présidentielle, en 2023.
09.08.2026, 10:3309.08.2026, 10:33

L'Equateur a annoncé samedi l'inculpation formelle pour assassinat ou participation à l'assassinat de sept personnes soupçonnées d'être impliquées dans la mort de Fernando Villavicencio, candidat à la présidentielle en 2023. Parmi eux figure un ancien ministre.

Fernando Villavicencio, détracteur de l'ex-président socialiste Rafael Correa (2007-2017), avait été abattu le 9 août 2023 par un tueur à gages colombien à Quito, une semaine avant la présidentielle. Le tireur avait été tué par des gardes du corps.

Un ancien ministre inculpé

Parmi les sept personnes inculpées figurent l'homme d'affaires Xavier Jordán, l'ancien ministre de l'intérieur José Serrano, l'ancien député Ronny Aleaga, ainsi que le principal dirigeant du groupe criminel «Los Lobos» Wilmer Chavarría, connu sous le pseudonyme de Pipo, ainsi que trois autres personnes liées à cette organisation.

Le parquet a demandé que l'ordonnance de détention provisoire soit maintenue à l'encontre des sept suspects et a sollicité des autorités qu'une notice rouge soit émise via Interpol contre quatre d'entre eux qui vivent à l'étranger. Le ministère public avait déjà annoncé les accusations à leur encontre en juillet.

Villavicencio enquêtait sur la corruption

Xavier Jordán, qui réside aux Etats-Unis, est soupçonné d'avoir financé et planifié l'assassinat. José Serrano, ancien ministre de l'intérieur sous la présidence de Rafael Correa (2007-2017) se trouve quant à lui dans un centre de contrôle migratoire aux Etats-Unis. Il aurait remis des informations «sensibles» à Los Lobos concernant les déplacements du candidat Villavicencio.

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Ronny Aleaga, lui, est soupçonné d'avoir coordonné les actions visant à concrétiser l'assassinat. Pipo, qui fait face en Espagne à une procédure d'extradition vers l'Equateur, aurait planifié le meurtre en échange d'un million de dollars. Cinq personnes liées au meurtre ont été condamnées en 2024 à des peines allant jusqu'à 34 ans de prison. Six hommes de main de nationalité colombienne qui étaient présumés liés à cette affaire ont été assassinés en prison.

Avant de se lancer dans la politique, Fernando Villavicencio était journaliste et enquêtait sur des affaires de corruption entachant le gouvernement de Rafael Correa. Ses enquêtes avaient également mis en cause Xavier Jordán. (btr/ats)

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