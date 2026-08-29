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Milo Yiannopoulos arrêté par la police de l’immigration américaine

Milo Yiannopoulos arrêté par la police de l’immigration américaine

Le polémiste britannique d’extrême droite Milo Yiannopoulos a été arrêté jeudi à La Nouvelle-Orléans par la police américaine de l’immigration.
29.08.2026, 08:4529.08.2026, 08:45
FILE - Activist Milo Yiannopoulos speaks during a rally outside of the Baltimore hotel where the United States Conference of Catholic Bishops are holding its Fall General Assembly meeting in Baltimore ...
En situation irrégulière depuis l’expiration de son séjour autorisé, il doit être expulsé des Etats-Unis.Keystone

Le polémiste britannique d'extrême droite Milo Yiannopoulos, un chantre du nationalisme blanc aux Etats-Unis qui louait l'action de la police de l'immigration (ICE), a été arrêté par cette dernière et va être expulsé, a annoncé vendredi le gouvernement américain.

Il a été appréhendé jeudi à l'aéroport international Louis-Armstrong de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane (sud), a expliqué dans un communiqué le ministère de la Sécurité intérieure.

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Entré légalement aux Etats-Unis le 14 mai 2019, il a dépassé sa durée de séjour autorisée et s'est vu délivrer le 22 juillet un ordre final d'expulsion, faute de s'être présenté à une audience sur son statut, a ajouté le ministère. «Il restera détenu par l'ICE dans l'attente de son expulsion», selon le texte.

Installé depuis des années aux Etats-Unis, Milo Yiannopoulos avait appelé en septembre sur X à une «immunité totale» des agents de l'ICE dans l'exercice de leurs fonctions. Cette police est chargée de mener l'offensive anti-immigration voulue par Donald Trump.

Ses méthodes jugées brutales, ainsi que la mort en janvier de deux Américains tués par balle par des agents fédéraux à Minneapolis alors qu'ils s'opposaient à leur présence dans cette ville, ont provoqué une vive émotion aux Etats-Unis.

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L'arrestation de Milo Yiannopoulos a été saluée par des figures rivales d'extrême droite, comme l'influenceuse Laura Loomer, qui s'est targuée sur X d'être «la première personne à avoir signalé le fait que Milo était illégalement aux Etats-Unis, où il a incité à la violence contre le président (Donald) Trump».

Dénoncé par ses critiques comme raciste et misogyne, cet homosexuel revendiqué se présente comme un croisé de la liberté d'expression qui tient en horreur le «politiquement correct» sous toutes ses formes.

Il est notamment proche de Kanye West, qui doit se produire vendredi à La Nouvelle-Orléans, souligne le site spécialisé TMZ. (dal/ats/afp)

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