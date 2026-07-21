Andy Burnham a révélé les membres de son gouvernement. Keystone

Voici le nouveau gouvernement britannique

Le nouveau premier ministre du Royaume-Uni, Andy Burnham, a formé un nouveau gouvernement. Plusieurs fidèles de son prédécesseur ont été écartés.

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Après sa rencontre avec le roi Charles III, Andy Burnham a peu à peu révélé les membres de son gouvernement jusque tard dans la soirée, à mesure de leur arrivée au 10, Downing Street.

Première surprise: l'ancien ministre de la défense John Healey, qui avait quitté le gouvernement Starmer sur fond de désaccord budgétaire, remplace Rachel Reeves aux finances. La tâche s'annonce lourde dans un contexte de croissance atone et de finances contraintes par une dette publique élevée.

Ed Miliband, ministre de l'énergie sortant, devient chef de la diplomatie britannique. Shabana Mahmood, connue pour sa fermeté sur l'immigration, est maintenue à l'intérieur.

Shabana Mahmood est maintenue à l'intérieur. Keystone

Le ministère de la défense revient à Wes Streeting, ambitieux ex-ministre de la santé qui avait envisagé un temps de défier Keir Starmer à la tête du Labour. Il sera chargé de mettre en oeuvre le plan d'investissement sur dix ans pour moderniser l'armée britannique.

La figure de l'aile gauche du parti Angela Rayner, qui fut numéro deux de Keir Starmer, retrouve son portefeuille du logement. D'autres fidèles de Starmer, comme Rachel Reeves ou le ministre de la justice et vice-premier ministre David Lammy, ont eux été écartés.

Angela Rayner retrouve son portefeuille du logement. Keystone

Appels avec Trump, Zelensky et Macron

Très vite après sa prise de fonction, Andy Burnham a échangé au téléphone avec Donald Trump et l'a assuré de son engagement pour la «défense et la sécurité» du Royaume-Uni et ses alliés, selon Downing Street.

Le président américain a affirmé sur son réseau social Truth Social avoir eu une «très bonne conversation». «Le premier ministre a un énorme travail devant lui, mais il sera capable de l'accomplir et, bien sûr, les Etats-Unis d'Amérique seront là pour l'aider», a-t-il ajouté.

Le nouveau dirigeant travailliste a aussi parlé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui faisant part de son «engagement résolu» auprès du peuple ukrainien, ou encore avec le président français Emmanuel Macron, à qui il a dit «se réjouir de renforcer la solide relation entre le Royaume-Uni et la France». (ats/asi)