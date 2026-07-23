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Un gouverneur turc a été viré pour avoir porté un legging

Ce gouverneur turc n'aurait jamais dû porter un legging

Il voulait inciter ses concitoyens à faire du sport, mais le gouverneur turc Mehmet Fatih Ciçekli a désormais perdu son poste. Dans le pays, l'affaire fait des vagues.
23.07.2026, 11:4223.07.2026, 12:50
Un article de
t-online

Le gouverneur turc Mehmet Fatih Ciçekli a été licencié après s'être montré sur les réseaux sociaux en tenue de cyclisme. Il portait alors un maillot rouge ainsi qu'un legging de sport long et moulant. Comme le rapportent le journal britannique Telegraph et des médias turcs, l'affaire suscite l'indignation dans le pays.

Inan Akgün Alp, député du Parti républicain du peuple (CHP), s'est indigné de l'accoutrement du gouverneur:

«Un gouverneur en legging? Ça n'est tout simplement pas possible. De tels politiciens devraient être démis de leurs fonctions, ou du moins porter une feuille de vigne.»

En somme, il a accusé Mehmet Fatih Ciçekli d'avoir porté atteinte au prestige de sa fonction.

Un vol Easyjet tourne à la bagarre générale

Un pantalon qui passe mal

Samil Tayyar, député du Parti de la justice et du développement, est allé encore plus loin. Il a reproché à Mehmet Fatih Ciçekli de nuire à sa crédibilité politique en apparaissant fréquemment en tenue de cyclisme:

«Ni les citoyens ni ses propres fonctionnaires ne prendront au sérieux un gouverneur en legging. Il n'a aucune autorité.»
Mehmet Fatih Çiçekl
Mehmet Fatih Ciçekli en tenue de cycliste. Ila été licencié à cause de son pantalon moulant.x

Les citoyens protestent avec une pétition

Mehmet Fatih Ciçekli, gouverneur de la province d'Ardahan (est), est en fonction depuis janvier. Il était auparavant chef de l'administration dans la province de Karaman (sud). Le président turc Recep Tayyip Erdogan l'a démis de ses fonctions par décret le 17 juillet, à la suite du tollé public que sa tenue a provoquée dans la sphère politique turque.

Cette décision a à son tour indigné les citoyens. En réponse, ceux-ci ont réclamé, par une pétition, le retour en fonction de Mehmet Fatih Ciçekli. 10 000 personnes l'ont signée.

Entre-temps, l'affaire fait également des vagues à l'international. Nacho Sánchez Amor, rapporteur du Parlement européen pour la Turquie, a reproché au critique Inan Akgün Alp de «soutenir l'agenda islamo-conservateur». Il a en outre exprimé sa solidarité avec le gouverneur. (trad. ysc)

Nacho Sánchez Amor.
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