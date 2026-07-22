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Un accident de tram sur le pont Erasme à Rotterdam fait 15 blessés

epa13126213 Two trams collided on the Erasmus Bridge in Rotterdam, Netherlands, 22 July 2026. There are 18 injured, two of whom are seriously injured. EPA/Mitchell de Kwant MEDIATV
Deux tramways sont entrés en collision sur le célèbre pont néerlandais.Keystone

Un accident de tram sur le pont Erasme à Rotterdam fait 15 blessés

Une collision entre deux trams sur le pont Erasme a fait 15 blessés ce mercredi matin. L'accident a également provoqué de sérieux dégâts matériels.
22.07.2026, 14:0722.07.2026, 14:07

Deux tramways sont entrés en collision mercredi matin sur le célèbre pont Erasme de Rotterdam, aux Pays-Bas, faisant 15 blessés, d'après les autorités, dont un grave.

Un livestream du pont montre un tramway venant du centre-ville en percuter un autre, alors à l'arrêt, vers 11h10.

«Nous avons visionné les images et sommes profondément choqués. Nous exprimons toute notre sympathie aux victimes et aux passagers présents», a indiqué dans un communiqué RET, l'entreprise chargée des transports en commun à Rotterdam.

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Dégâts matériels

Des services d'urgence ont rapidement été déployés, dont un hélicoptère médical, a rapporté Rijnmond, média de la région de Rotterdam. Les autorités locales avaient initialement fait état de 18 blessés, mais ont revu ce chiffre à la baisse.

La circulation sur le pont Erasme était encore suspendue à la mi-journée.

Une journaliste de l'AFP sur place après l'accident a constaté de sérieux dégâts matériels sur les devants des deux véhicules, avec de nombreux débris de verre et de métal.

Situé dans le sud de Rotterdam, le pont Erasme, nommé en hommage au philosophe originaire de la ville portuaire, relie la rive nord et la rive sud de la nouvelle Meuse. (ats)

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