Alina Habba, Natalie Harp, Anna Kelly ou le puissant directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung. Qui va changer de job à la rentrée? images: getty, keystone, montage: watson

Qui osera parler pour Trump?

La féroce porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, va quitter son poste à la fin du mois. Aux Etats-Unis, les paris vont bon train pour deviner qui aura le cran d’être la voix d’un président de plus en plus erratique et en difficulté, aux portes des midterms. Voici les prétendants qui font le plus de bruit.

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Karoline Leavitt est sans doute irremplaçable. Officiellement porte-parole de la Maison-Blanche jusqu’à la fin du mois, la jeune et puissante arme de communication de Donald Trump, 28 ans, était bien plus qu’un visage de poupon qui récite les discours du président. Dans l’entourage du gourou MAGA, peu sont véritablement capable de s’exprimer en public au nom du patron sans risquer le bégaiement de trop.

Sur le départ afin de «pouvoir profiter de ses enfants et de sa famille», Karoline Leavitt laissera un grand vide à la Maison-Blanche, tant elle fut capable de s’approprier la mauvaise foi et le vocabulaire de Trump, de neutraliser les journalistes dans la briefing room et d’incarner un étonnant bouclier humain pour le 47e président des Etats-Unis.

Alors... qui pour oser la remplacer, alors que Donald Trump est impopulaire comme jamais et que les midterms approchent à grands pas?

Karoline Leavitt dans la fosse aux journalistes de la Maison-Blanche. Image: AP

Les Américains, les médias, les réseaux sociaux et les sites de paris en ligne surchauffent ses derniers jours pour aligner leurs petits préférés. Daily Beast raconte qu’un dîner de prétendants a eu lieu sur le golf de Trump à Bedminster le week-end dernier, «qui aurait fait office de cérémonie d'investiture pour les futurs attachés de presse du président».

L’ambiance? «Un épisode de l'ancienne émission du milliardaire, The Apprentice» qui «sent méchamment le désespoir», a chuchoté une source au Daily Mail.

Encore plus croustillant: à cette garden-party, on aurait aperçu la favorite des sites de paris (et la nôtre également), Alina Habba, ancienne avocate de Trump. A propos de cette succession, on entend tout et son contraire dans les nombreuses indiscrétions qui s’échappent de Washington. Un exemple? Le président verrait bien un homme à ce poste, selon Newsweek. Alors que Daily Beast affirme le contraire.

On rappelle enfin que Donald Trump a déjà épuisé cinq portes-paroles depuis son premier mandat. Un seul homme a eu le poste, le tout premier, en 2017, Sean Spicer.

Alors que l’heureux élu ou l’heureuse élue devrait bientôt sortir de l’ombre, on a décidé de vous présenter les noms qui frétillent le plus outre-Atlantique.

Ready?

Alina Habba

GC Images

Ce n’est pas un hasard si Alina Habba est en tête de cette liste. Avocate vorace de Donald Trump durant sa longue traversée judiciaire ces dernières années, porte-voix inébranlable sur les plateaux de télé, l’ancienne procureure américaine par intérim du New Jersey est une «Trump Girl» pure jus et sans doute la prétendante ayant le mieux compris l’esprit du milliardaire de Mar-a-Lago.

Durant la campagne, Alina Habba, 42 ans, était de sortie dès qu’une caméra ou une estrade se présentait à elle.

Mercredi encore, le célèbre site de paris Kalshi la donnait gagnante à plus de 40%. Un plébiscite qui a fait sortir du bois la principale intéressée sur la plateforme X. Hélas pour ses groupies, Habba a décidé de dégonfler l’information, mais de manière plutôt ambiguë.

«Flattée, mais je ne suis candidat à aucun poste. Cependant, si j’en décroche un nouveau, j’adorerais qu’une de ces sources anonymes me le fasse savoir en premier. Les fake news restent l’indéfectible championne… enfin… jusqu’à ce que je m’en charge» Alina Habba sur X, jeudi matin

Que faisait-elle à Bedminster si elle ne compte pas briguer le poste de Karoline Leavitt? Et pourquoi termine-t-elle sa publication par une phrase qui suggère qu’elle pourrait bien s’en charger?

Même si sa cote a logiquement chuté après son message, notre petit doigt nous dit qu’on n’en a pas terminé avec Alina Habba.

Scott Jennings

image: x

Il était l’autre grand favori de la course au poste de press secretary... jusqu’à ce que Trump considère qu’il «n’est pas vraiment convaincu» par le bonhomme, selon une info du site Notus jeudi après-midi. Rare journaliste et commentateur politique pro-Trump bossant sur CNN, Scott Jennings, 48 ans, est un poids lourds de la communication, un solide débatteur et une tête dure.

Il se décrit encore aujourd’hui comme un «éleveur de poule du Kentucky», alors qu’il passe son temps sur les plateaux.

Selon plusieurs médias américains, l’homme aurait eu «quelques réunions discrètes» avec la cheffe de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles. Interrogé sur son statut de favori, Jennings a préféré botter en touche et louer le boulot de Karoline Leavitt. C’est une bonne stratégie de caresser dans le sens du poil celle qui est restera officiellement une conseillère proche du patron.

Anna Kelly

image: white house

Le choix le plus logique est rarement privilégié, mais sait-on jamais. Anna Kelly est l'adjointe principale à la porte-parole, en l’occurrence la bonne collègue de Karoline Leavitt. A 29 ans (un an de plus que sa cheffe sur le départ), Anna Kelly est à la deuxième place sur le site Kalshi, avec 18% de suffrage.

Même si elle doit connaître le boulot sur le bout des doigts et s’exprime régulièrement dans les médias, pas sûr que celle qui fut Miss Madison en 2022 soit aussi solide que Leavitt et Habba pour incarner la voix de Donald Trump au quotidien.

Steven Cheung

Image: EPA POLITICO / POOL

Un poids lourd, mais dans l’ombre. A ce point qu’il ne devrait pas se risquer à draguer la lumière et... redescendre de quelques échelons au passage. Steven Cheung est le puissant directeur de la communication de Donald Trump. Le président compte tellement sur ses compétences de «tueur» qu’il le surnomme depuis le début Luca Brasi, le célèbre tueur à gages de la famille Corleone dans Le Parrain.

Pour l’anecdote, cette bestiole politique très redoutée avait démarré sa carrière comme stagiaire en communication avec Arnold Schwarzenegger, lorsque l’acteur était encore gouverneur de Californie.

Natalie Harp

L’assistante (très) personnelle de Donald Trump fait la une des médias du monde entier ces derniers jours, mais pour une raison beaucoup plus frivole que la course au poste de porte-parole de la Maison-Blanche. Celle que certains surnomment méchamment «l’imprimante», le «doudou» ou la «tétine humaine» du président est soupçonnée d’entretenir une relation amoureuse secrète avec le milliardaire.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle est soudain apparue dans la liste des papables. Bien que manifestement indispensable aux yeux de Donald Trump, Natalie Harp ne s’exprime jamais en public et a très peu de chance de se voir projetée sur le devant de la scène. Surtout qu’elle agace les huiles de la Maison-Blanche, à cause de son statut de «petite préférée» du chef.

En voici quelques autres:

Lara Trump

Co-présidente du Comité national républicain et épouse d’Eric Trump, l’un des fils de Donald.

Elizabeth Pipko

Mannequin, autrice et personnalité d’internet, elle a rejoint l'équipe de campagne de Trump dès 2016 à même pas 21 ans. Entre 2024 et 2025, Elizabeth Pipko a été la porte-parole nationale du Comité national républicain.

Katie Zacharia

Conseillère principale en communication de Trump Media & Technology Group.

Enfin, n’oublions pas que Donald Trump est un personnage qui n’en fait qu’à sa tête et qu’il risque de nommer une personnalité que personne ne voyait venir.

Vous avez des idées, vous?