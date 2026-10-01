Le robot conversationnel de la plateforme America.gov a rapidement contredit Donald Trump sur certains sujets. Image: www.imago-images.de

Le robot IA de Trump a mystérieusement changé

Le nouveau chatbot du gouvernement américain contredisait certaines affirmations de Donald Trump. Mais le ton de l'outil a changé mercredi.

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Un robot conversationnel gouvernemental américain alimenté par l'intelligence artificielle (IA) a cessé de répondre à certaines questions politiques, un jour seulement après sa mise en service. Le président américain avait qualifié l'outil de «sacrément bon».

Mais le robot conversationnel de la plateforme America.gov a rapidement contredit Donald Trump sur certains sujets. Ainsi, lorsqu'on lui a demandé mardi s'il y avait eu une fraude électorale généralisée lors de l'élection de 2020, que Trump clame avoir remportée, l'IA a répondu:

«Les évaluations officielles fédérales menées après l'élection présidentielle de 2020 n'ont pas mis en évidence de fraude d'une ampleur susceptible d'avoir modifié le résultat»

«Dès son premier jour, America.gov s'est appuyé sur des faits et des documents officiels pour contredire certains des discours mensongers et des interprétations politiques concernant l'immigration et les élections, largement relayés par l'administration qui l'a créé», constate le Digital Democracy Institute of the Americas.

«Les premières analyses ont montré qu'America.gov fournissait généralement des réponses fondées sur des preuves et étayées par des documents gouvernementaux, même lorsque ces documents contredisaient les affirmations de Trump et de son gouvernement», poursuit l'institut.

«Ni commentaires politiques ni analyses»

La réponse du robot conversationnel concernant l'élection de 2020 a rapidement été reprise par des élus démocrates. «Enfin, une réponse claire dans le gouvernement de Trump», a écrit le sénateur Adam Schiff mardi sur le réseau social X.

Mais le ton de l'outil a changé mercredi. «Je ne fournis ni commentaires politiques ni analyses des élections passées», a-t-il répondu à la même question.

Il a cependant continué à réfuter d'autres affirmations contestées de Donald Trump, sur l'inflation par exemple. Il est à ce stade difficile de savoir si le gouvernement a modifié les paramètres de l'IA.

«America.gov continuera d'être mis à jour afin de fournir aux Américains les informations et les ressources fédérales les plus précises et les plus fiables», a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué adressé à l'AFP. (jzs/ats/afp)