Macron promulgue la loi sur l'immigration

Rien n'empêche désormais le Parlement de voter à nouveau en bonne et due forme ces mesures controversées et, «à ce moment-là, nous dirons ce que nous en pensons sur le fond», a fait remarquer Laurent Fabius.

Triomphantes après l'adoption de la loi en décembre, la droite et l'extrême droite sont d'autant plus furieuses que le conseil a censuré seulement trois articles sur le fond et 32 autres au motif qu'ils n'avaient pas leur place dans le périmètre de ce texte.

Le plus puissant satiriste politique américain est de retour

C'est la nouvelle la plus commentée aux Etats-Unis: Jon Stewart est de retour dans l'émission The Daily Show. Huit ans après avoir raccroché, «fatigué d'être en colère», le plus libre et le plus puissant satiriste politique rempile pour désosser la campagne 2024. Ce sérieux rigolo a notamment une revanche à prendre sur Donald Trump, ce «Fuckface von Clownstick».

Nous sommes le 15 octobre 2004. Jon Stewart est l'invité de l'influente émission Crossfire, sur CNN, menée par deux monstres de l'arène médiatique: Paul Begala, ancien bras armé du président Clinton et un certain... Tucker Carlson. L'un de gauche, l'autre de droite (puis d'extrême droite, mais c'est une autre histoire).